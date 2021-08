Přestřelky Sigmy? Pro diváky nádherné, ale potřebujeme větší balanc, říká Jílek

Srovnat v sedmé minutě nastavení, to je euforie jako při vítězství?

Vzhledem k průběhu utkání bod prostě brát musíme. Když prohráváte pět minut před koncem základní hrací doby o dvě branky, tak je to takové malé vítězství.

A vy jste sprintoval s hráči slavit gól k praporku. Poprvé v trenérské kariéře?

Není zase tak úplně dlouhá, ale nic takového jsem ještě nezažil. Bylo to spontánní. Jestli vyrovnáte už po oficiálně nastaveném čase, i když ještě byla avizovaná minutka za prodlevy Budějovic, tak už se to odšpuntuje a emoce byly obrovské. A ještě skóroval Florent Poulolo, sváteční střelec. Myslím si, že takovou reakci už zase dlouho neuvidíte.

Kvůli zranění jste postrádal stopery Hubníka a Beneše. Výkon Jemelky a Poulola nebyl dobrý, vykoupili se góly?

Jejich výkon se vám nepozdával správně, prvním dvěma brankám se dalo předejít. Byly to strašně jednoduché góly. První byl i trošku smůla; propadlý balon po dlouhém autu, špatná reakce, prostřelil nám oba hráče. Situaci před druhou brankou musí Venca Jemelka zvládnout, stejně tak se mohl i Florent Poulolo chovat jinak, vykrokovat to, udržet se v ose. Bylo vidět, že jsme hráli s novou stoperskou dvojicí, sehranost a jistota chyběly, ale oba stopeři skórovali, takže to vykoupení přišlo v pravou chvíli.

Hodně je zlobil rychlý a silný útočník Bassey.

Předvedl nadstandard, nemohli jsme ho chytit. Říkal jsem to v poločase: Víme, že je individuálně vybavený, ukázal to už proti Baníku, kdy se fantasticky prosadil. Je na tom rychlostně velmi dobře, musíme na to reagovat. Když přebírá balon, nemusíme tam být první, ta situace může končit i taktickým faulem. To se nepodařilo ne jednou, ale dvakrát. Zlobil nás hodně celý zápas. Pro Budějovice je to velmi dobrý tah.

V sestavě jste udělal i nevynucené změny; jen z lavičky začali Zifčák s Vepřekem, kteří proti Pardubicím dali góly a hráli dobře. Jaký byl váš záměr?

Je potřeba vidět, že to už je čtrnáct dní. Probíhá tréninkový režim a reagujeme i na sestavu soupeře. Chtěli jsme pozlobit Martina Sladkého Kubou Matouškem. Věřili jsme, že je schopný přes Martina přejít. Ukázalo se to jako dobrý tah, ať byl Martin na té, nebo druhé straně, Kuba byl první poločas hodně aktivní, dostal se do dvou velmi dobrých střeleckých pozic. U Ondry Zmrzlého to bylo pade na pade. Kdybychom hráli na Slavii, vsadili bychom spíš na něj, pak jsme byli blíž k Michalovi Vepřekovi, nakonec rozhodl tréninkový proces pro Ondru. Ale netrefili jsme to, nebyl tam úplně jistý. Pomohla nám změna přechodu na tři stopery.

Proč jste o pauze střídal nejaktivnějšího Matouška?

Aktivní byl, ale pokud jsme chtěli přejít na tříobráncový systém, dostat do špice dalšího hráče a udržet ještě v sestavě Pabla, kterému jsme věřili, že je schopný nám pomoct v mezihře, tak jsme museli sáhnout buď ke stažení Martina Hály, nebo Kuby Matouška. Pro typologii halfbeka, tedy hráče vybaveného běžecky nahoru dolů, aby si plnil i obranné úkoly, jsme obětovali Kubovu útočnou kvalitu.

Jak dlouho bude mít vaší důvěru záložník Sedlák?

Dokud budeme přesvědčeni, že má přínos pro výkon týmu. Můžeme teď na něj hodit situaci před druhou brankou, kdy rozehrál alibisticky, bylo to na náhodu, nepřipravená situace. Stejně tak bych mohl říct, že Venca Jemelka to mohl v pohodě vyřešit. Nevyřešil. Všichni vidíme, že přednosti Honzy Sedláka jsou v defenzivě, v odebírání míče. Budeme s ním pracovat, snažit se z něj dostat maximum a posouvat ho v ofenzivě na vyšší úroveň.

2:3, 3:2, 3:3. Jak se vám pozdává zdivočelá Sigma?

Hodně divoké... Pro diváky to musí být nádherné, padá dost branek, atraktivita utkání byla na dobré úrovni, nebyly to náhodné branky a k tomu ještě velké šance na obou stranách. Je potřeba, abychom měli větší balanc. Chceme hrát útočně, ale nemůžeme si dovolit dostat v každém utkání minimálně dvě branky, to je strašně moc, na obrat se pak nadřeme.

Podruhé v řadě se trefil Zifčák. Říká si o to, aby nastoupil na hrotu od začátku?

Jednoznačně. Volba není úplně jednoduchá, Tonda Růsek vypadá lépe v tréninkovém režimu než v zápasovém. Ale zase krásně přihrál na gól na 2:3. Možná mu pomohlo i stažení pod hrot. Je potřeba, abychom s těmito informacemi pracovali a vytěžili z hráče co nejvíc pro tým. Pavel Zifčák dává do zápasů velmi dobrou energii, znovu se prosadil střelecky.

Před přestávkou jste od diváka dostal spršku pivkem. Překvapila vás?

Jo, nečekal jsem ji. Snad nebyla směrovaná na mě. Byly tam trošku emoce, dostal jsem žlutou kartu. Divák asi viděl, že jsem hodně rozpálený a chtěl mi pomoct, nebo to bylo mířené jinam a trefa nebyla přesná.