Tehdy norská televize jako první přinesla zprávu, že se Deila stane koučem Sparty.
A než ho o pár hodin později klub oficiálně jmenoval, o jedenapadesátiletém trenérovi si novináři i fanoušci sháněli informace.
Mezi mnoha křičela ta z posledního angažmá v Izraeli, kdy v podnapilém stavu obtěžoval řidičku taxi, byl vyšetřován policií a v Maccabi Tel Aviv musel skončit.
„Byl to incident, za který se velmi stydím. Jsem z toho smutný. Choval jsem se nezdvořile, byl jsem slovně neurvalý k řidičce. Kvůli tomu jsem byl několik měsíců bez práce. Ztrapnil jsem rodinu i sebe. Byla to ostuda,“ prohlásil Deila.
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„Přijal jsem trest a poučil jsem se. Je to pryč a vím, že se nic takového už opakovat nebude, že se to nestane. Teď se dívám dopředu,“ zakončil Deila svou úvodní řeč v tiskovém centru na Letné.
Berete Spartu jako nový start kariéry? Dřív jste trofeje vyhrával, ale v poslední době jste úspěšný nebyl.
Máte pravdu. Hodně jsem cestoval a jako trenér něco dokázal. Někdy se dařilo víc, někdy míň. Vyhrál jsem americkou MLS, trénoval jsem týmy, kterým jsem pomohl z problémů, jako třeba v Bruggách. Nepovedla se Atlanta, to byl chybný krok, ale měl jsem to tam složité. V Izraeli se dařilo, jenže po tom incidentu jsem pokračovat nemohl.
Teď už můžete?
Ranilo mě to, ublížilo mi to, ale jdu dál. Těším se, že se zase pustím do práce a budu se zase soustředit jen na fotbal. Jsem hladový po vítězstvích. Myslím si, že dalších deset patnáct let můžu trénovat a dokázat velké věci.
I ve Spartě?
Je to pro mě fantastická příležitost. Vnímám, že Sparta je skvělý klub. Je tady vynikající zázemí i tým. Chci přinést úspěch a vybudovat tým, na který budeme všichni hrdí a který bude získávat trofeje. Vede k tomu dlouhá cesta a tvrdá dřina. Tým je mladý a může se rozvíjet.
Sportovní ředitel Sivok říkal, že vás nechal zhodnotit tři zápasy. Které to byly a jaké problémy jste viděl?
Viděl jsem pohárové zápasy s Olympiakosem a Lilleströmem a pak ten poslední ligový s Libercem. Zjistil jsem, že tým má svůj herní styl, horší i dobré věci. Musíme sladit filozofii a uvědomit si, co se dá zlepšit. Jsou tam základy, na kterých se dá stavět. To je důležité. Zbrusu nový styl asi nepřinesu hned.
Jak by měla vypadat ofenzíva?
Chci, abychom měli větší sílu na křídlech, aby se hráči dostali blíž k bráně. Abychom více otevírali prostory v poslední třetině hřiště. Abychom nehráli jen přes jednu stranu, to si pak soupeř dokáže pohlídat, ale chce to víc hru přenášet. Hrát ve vyšším bloku, presovat blíž k soupeřově bráně a zahnat ho na jeho polovinu.
A obranná fáze?
Máme obránce, kteří mají energii a hodně běhají. Ale potřebujeme líp zavřít střed pole. Nechci, abychom podstupovali souboje jeden na jednoho po celém hřišti. Viděl jsem, že ve středu hřiště byly prostory, z nichž soupeř skóruje. Tam ho pouštět nechcete.
Jaké typy hráčů vám chybí? Jaký profil hledáte? Víte, že se v české lize hraje zvláštní fotbal?
Nejdřív se s týmem potřebuju pořádně seznámit, mám za sebou jeden trénink a před sebou cestu k zápasu. Teprve si to musím vyhodnotit, zároveň mi s tím pomůžou kolegové z realizačního týmu. Hráči můžou udělat chybu, ale důležité je, aby se z ní poučili. Mým úkolem taky bude, abychom v nich probudili potenciál, který jistě mají. Budeme pracovat na tom, abychom byli soudržní, aby měli pocit, že jsme jedna rodina.
Je úkol dostat Spartu z hluboké krize pro vás největší výzvou v dosavadní kariéře?
Momentálně určitě ano. Klub je pod tlakem, má hodně fanoušků, kteří mají velká očekávaní. Ale přesně tohle na fotbale miluju, je to jako životní styl. Jsem ochotný pracovat čtyřiadvacet hodin denně a sedm dnů v týdnu. Uvidíme, jak budeme vypadat za půl roku.
V sobotu jste vedl trénink, co jste hráčům řekl jako první?
Bylo toho hodně, spoustu věcí, které jsem řekl i vám. Doufám, že budu mít s nimi i s fanoušky korektní vztah. Slyšel jsem, jaké je tu prostředí, ale potřebujeme teď stavět na pozitivních věcech. Semknout se, být jednotní, soudržní a ukázat, že umíme vyhrávat. Chci přinést energii a zároveň není chytré měnit příliš zvyklostí narychlo.
Hrajete ve Zlíně, co o svém prvním soupeři víte? A co o české lize?
Česká liga je fyzicky náročná, týmy hrají organizovaně, přímočaře. Hráči jsou bojovníci. Takový je i Zlín. My musíme ukázat kvalitu, abychom ho přehráli.
Pomůže vám, že v kádru jsou tři vaši krajané Guddal, Mannsverk a Brunes?
Jasně, to je pozitivní věc. Můžeme spolu líp komunikovat, ale devadesát procent týmu mluví anglicky. Osobně jsem je neznal, ale vím, o jaké hráče jde.
Lidi z klubů, kde jste působil, říkají, že umíte stmelit kabinu, že hráči jdou za vámi. V čem je vaše kouzlo?
To by měli říct jiní. Základ pro správnou kulturu je, že z hráčů dostanete to nejlepší a rozvíjíte jejich potenciál. Důležité je, aby hráči věřili tomu, co po nich chceme, aby je to bavilo, aby měli pozitivní energii. Občas musím být i přísný, abych je pomohl zlepšit.
Měl jste čas podívat se po Praze?
Ještě ne, naposled jsem tady byl asi před dvaceti lety. Všichni vědí, že Praha je jedno z nejhezčích měst. Taky mi přátelé a známí už říkali, jak se za mnou těší. Praha je oblíbená destinace. Ale já jsem tady kvůli fotbalu, kvůli Spartě. A samozřejmě se taky těším, jak to tady poznám.