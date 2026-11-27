První pocity?
Cítím se opravdu dobře. Je to opravdu velká čest být ve Spartě. Těším se na to, co přijde.
V Česku nejste známý trenér. Co od vás mohou fanoušci čekat?
Doufejme, že spoustu trofejí. Už předtím jsem jich pár získal v různých koutech světa a chci uspět i tady. Když si vybíráte klub, je důležité zvolit takový, který vám k tomu dá příležitost. Sparta to před dvěma lety dokázala a my ty časy chceme vrátit.
Vyhrál jste ligu ve Skotsku, doma v Norsku i ve Spojených státech. Přidáte titul ve čtvrté zemi?
Přesně to je můj cíl.
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Jaký fotbal chcete hrát?
Ofenzivní. Myslím, že to je důležité, zvlášť ve velkém klubu, jakým Sparta je. Pokud chcete něco vyhrát, musíte hrát aktivně a útočně. Musíte napadat soupeře a získávat míč co nejvýše na hřišti, být agresivní. Hrát rychle a svižně, abyste soupeře rozhodili a vytvořili si spoustu šancí. A pak jde o přístup a energii, kterou do hry vložíme. Abychom bavili fanoušky a zároveň vyhrávali.
Kdy vás poprvé Sparta kontaktovala?
Myslím si, že v pondělí. Ve fotbale jde všechno rychle. Byl jsem šest týdnů v Kolumbii a snažil se trochu naučit španělsky. To jsem chtěl dlouho, a když jsem měl teď zrovna volno, řekl jsem si, že do toho půjdu.
Tak jste vyrazil. Jak to šlo?
Ještě se toho musím hodně naučit, ale myslím, že pro trenéra je důležité ovládat několik jazyků. No a v pondělí se mi ozvali ze Sparty. Promluvili jsme si, chvíli jsme o tom přemýšleli a nakonec jsme se shodli, že je to správná volba. A tak jsem tady.
S vámi dorazil i Kenneth Dokken, který bude vaším asistentem.
Je to můj dobrý přítel a zároveň kolega, se kterým jsem už v minulosti spolupracoval. Hráli jsme spolu i v dobách, kdy jsme byli aktivními hráči, takže se dobře známe. Nejdůležitější je, že sem přicházíme jako součást realizačního týmu Sparty. Chceme navázat na to pozitivní, co tu už bylo, a dále to rozvíjet tak, abychom dosáhli úrovně, o kterou usilujeme.
Jako hráč jste na sklonku kariéry nastupoval v Norsku za klub jménem Sparta. Osud?
Je to pravda. Klub se jmenoval Sparta Brakereie. Vážně, je to tak. Hrál jsem tam dva roky, postoupili jsme, pak jsme hráli ve třetí lize, další rok jsme se udrželi a tím to skončilo. Pak jsem kopačky hodil do koše a od té doby jsem do míče nekopl.
Jako trenér jste uzavíral s hráči kuriózní sázky, dělal jste na hřišti kliky jen v trenýrkách. Budete to dělat i v Praze?
Uvidíme. Když jsem byl o něco mladší, občas jsem možná plácal hlouposti. Jednou jsem slíbil, že když se udržíme, svléknu se před fanoušky. A když jsme se udrželi, musel jsem to splnit. Později v Americe se mě ptali na to samé: „Uděláte to, když vyhrajete?“ Řekl jsem, že pokud vyhrajeme MLS, stojí za to to zopakovat. Vyhráli jsme, takže jsem šel znovu. Teď žádný takový slib dávat nebudu. Nejdřív jde o to, abych se pokusil tým zlepšit. A pokud budeme mít to štěstí a společně získáme trofeje, pak uvidíme, co se stane.