Kouč West po ligové premiéře: Slavia má brutální sílu. Bod je pro nás zlatý

Užil jste si děkovačku?

Jasně, ale pořád je to jenom jeden zápas, jeden bod. Potřebujeme pracovat dál a sbírat je i v dalších kolech.

Přišlo přes sedm tisíc fanoušků. Vnímal jste skvělou atmosféru?

Hlavně na konci. Líbilo se mi, když na konci kluci u lavičky zapresovali a hlavní tribuna ožila. Viděli, že kluci dřou, bojují, že brání zuby nehty bod proti silnému soupeři.

Měl jste před ligovou premiérou klidné spaní, nebo jste ještě přemýšlel nad sestavou?

Tu jsme měli vyřešenou. Od začátku jsme vsadili na bojovníky, běhavé hráče, abychom se mohli soupeři rovnat běžecky a hlavně dozadu. Tím, jak se zápas vyvíjel a byl pořád otevřený, jsem z něj měl dobrý pocit a radost, že to není ve dvacáté minutě 0:2.

Působil jste klidně, ale na konci poločasu jste dostal žlutou kartu. Co se stalo?

Byl tam jasný aut, míč deset centimetrů za lajnou. Asistent to nemávnul, byla z toho šance Slavie. Jen jsem se k situaci vrátil a za to jsem dostal kartu.

Co jste říkal na situaci, kdy hlavní rozhodčí Rouček dvakrát změnil žlutou kartu v první půlce, aby ji potřetí opravil po pauze?

První poločase se hodně kouskoval. Více se nehrálo, než hrálo. Byla tam čtyři delší zastavení. Mohli jsme si vydechnout, zformovat se a být důslední v defenzivě. Slavii to uškodila, nemohla chytit tempo, více nás rozběhat.

Jak jste trefil sestavu Slavie, která je hodně nečitelná?

To se vůbec nedalo. Mají tolik zajímavých hráčů, kteří by mohli nastoupit v různém rozestavení. Hlavně se jim vraceli z Eura a nedalo se odhadnout, jak bude vypadat. Když se člověk podíval na jejich lavičku, koho mohli dostřídat, to je brutální síla.

Co jste říkal, když šli po hodině na plac tři reprezentanti?

Že to musíme zodpovědně odbránit. Ať neuděláme chybu, ať se neotevřeme a neztratíme zápas, když byl tak slušně rozehraný.

Z šesti posil hrál od začátku stoper Vaško. Jak se vám líbil?

Zajímavý potenciál, má jen čtyřiadvacet let. Mohl by se zlepšovat, už má něco za sebou ve slovenské lize. Ještě se sehraje. Naznačil, že by to mohlo fungovat dobře. Uhráli jsme vzadu nulu, takže to je dobrý start. Hlavičkově a běžecky to zvládl.

Tohle nebylo utkání pro techniky Petrželu s Kimem, že?

Jejich chvíle v dalších zápasech přijdou. Když budeme potřebovat hráče jeden na jednoho, otevírat obranu soupeře. Proti Slavii jsme potřebovali co nejvíce běžců a psů obranářů. Abychom eliminovali kvalitu Slavie v rychlosti, kombinaci, nábězích. Nebylo jiné cesty, než pragmaticky dojít k výsledku.