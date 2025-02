Jak spráskaní psi. Bylo to drsný, křivdu cítíme, prohlásil liberecký kouč Kováč

Vyloučení brankáře Koubka po střetu s domácím Durosinmim a poté zákrok plzeňského stopera Markoviče na střídajícího Krollise, kterého jako poslední hráč na polovině hřiště stáhl k zemi, jenže hlavní sudí Jan Beneš se rozhodl jen pro žlutou kartu. A VAR tento verdikt nerozporoval.

„Křivdu cítíme určitě. Je mi to líto za kluky, kteří odpracovali skvělý zápas a jedeme s prázdnou jako spráskaní psi. Po srovnání z 0:2 na 2:2 jsem dokonce věřil ve vítězství. Nakonec to dopadlo jinak. Je to těžké...,“ povzdychl si pětačtyřicetiletý Kováč.

Po domácí porážce s Baníkem minulý týden je to pro Slovan další bolestivá ztráta. Navíc podruhé za sebou Severočeši končili duel bez vyloučeného hráče.

Tentokrát byl vyloučený gólman Koubek. Jak jste viděl jeho střet s Durosinmim ze 74. minuty?

Koubis odvedl skvělou práci, ale tohle rozhodnutí vyběhnout bylo špatné. Jestli to byla červená, nechám na vás. Mě mrzí, že jsme Plzni dva góly darovali po našich chybách. Ta druhá přišla v závěru. Naši stopeři předvedli skvělý výkon, ale Plechatý mohl odhlavičkovat balon, jenže centr nějak podskočil. Přitom za ním ani nebyl hráč. Pro nás je to kruté, z takového výkonu potřebujeme vydolovat body.

Je hořké, že o výhře Plzně rozhodl stoper Markovič, který vlastně v tu chvíli ani nemusel být na hřišti?

Krásná otázka... Asi se shodneme, že to tak je. Bylo to drsný. Já se do toho moc nechci pouštět, koukám se na to, co mohu ovlivnit a to je výkon týmu. Ale před druhým gólem Plzně jsem byl blízko a viděl jsem od Adua jasný faul na našeho hráče. Na druhé straně by se to asi písklo. Ale nechci si stěžovat. Mrzí mě hlavně to, že jsme dostali červenou a že jsme při těch inkasovaných gólech mohli udělat daleko víc. Když darujete soupeři dvě branky po vlastních chybách, v Plzni uspět nemůžete.

Stejně jako proti Baníku jste nezachytili úvod, po jedenácti minutách jste prohrávali o dvě branky.

Stává se nám to hrozně často, na tom jednoznačně musíme zapracovat. Apelovali jsme na koncentraci, ale dvakrát jsme ztratili míč okolo vápna soupeře a dostali dva góly. První byl nešťastný, myslím, že to takhle Milan Havel určitě nezamýšlel. Ale vrátili jsme se, srovnali na 2:2, kluci ukázali výborných charakter. Odehráli jsme velmi dobrý zápas, ale nemáme nic.

Přičítáte ty červené karty z posledních utkání přemotivovanosti, možná nezkušenosti?

Souhlasím, asi obojí. Zdůrazňujeme to, ale bohužel se to zatím nedaří vyřešit. Provází nás to celou sezonu. Ale věřím, že když budeme poctivě pracovat, obrátí se to. Teď se musíme výborně připravit na zápas s Mladou Boleslaví. Já mám čtyři žluté karty, na lavičce to určitě zvládne Míra Holeňák.

Cítíte se pod tlakem i vy? Ambice klubu před startem sezony byly úplně jiné, než současné umístění ve skupině o záchranu.

Takhle nad tím nepřemýšlím, dělám svoji práci naplno. Samozřejmě, výsledky nejsou, to je jasný fakt. Mrzí mě, že v klíčových momentech, kdy se zápasy rozhodují, ještě nejsme dostatečně silní. Ale o své budoucnosti nepřemýšlím, to vůbec. Samozřejmě, že majitel klubu ani Honza Nezmar spokojení být nemohou, ani my nejsme. Mrzí mě, že ani po takovém výkonu jako v Plzni nejsme schopni uhrát ani bod. Doma jsme zase takto několikrát přišli o náskok a nedotáhli to k výhře. Mohli jsme mít klidně o šest bodů víc, ale zatím tam ještě necítím sílu, abychom je v takových utkáních jako tady dokázali vydolovat.

Pomůže alespoň to, že jste se ze stavu 0:2 vrátili zpět a bylo to drama až do konce?

Myslím, že se od toho dá odrazit. Víru v tým máme velkou, my hráčům věříme. Na druhou stranu, když se dostanete takhle zpátky na 2:2, je to moment, kdy už zápas musíte dohrát k bodu. Nějak to urvat, sežrat balon. Jenže když se to láme, nejsme ještě dostatečně silní.