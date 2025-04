Liberec vedl 1:0, po půli i 2:1, ale kýžený bod, který by mu k šesté příčce stačil, neuhrál.

„Zápas jsme odevzdali. Lacině. Karviná třikrát vystřelila na branku a dala tři góly, těžko se mi to kouše. Teď musíme zvednout hlavy a snažit se vyhrát prostřední skupinu,“ zavelel Kováč.

V čem byl z vašeho pohledu největší problém?

Posledních šest týdnů jsme skvěle bránili, ale tentokrát jsme nebyli dobře organizovaní a málo jsme komunikovali. Vstup do utkání byl ještě v pohodě, dali jsme hezký gól. Ale jinak jsme v první půli nehráli vůbec dobře a v nastavení hosté vyrovnali.

Co jste si o přestávce řekli v kabině?

Že musíme být víc koncentrovaní a mít lepší pohyb. Na začátku druhého poločasu jsme dali krásný gól, ale hned za dvě minuty soupeř srovnal na dva dva, tam se zápas lámal. Při třetím gólu jsme měli balon jasně na kopačkách, ale bohužel jsme ho ztratili a po tečované střele inkasovali. Je to obrovská škoda. Příští sobotu sem mohla přijet Slavia...

Přijedou Bohemians a místo boje o poháry vás čekají jen duely o umístění. V sezoně jste měli velké výkyvy. Bylo to jejich vyvrcholení?

Tenhle zápas byl obrázek celé naší sezony. V závěru jsme dotahovali, byli jsme silní, měli jsme to ve svých rukou a věřil jsem, že už to dohrajeme. Je možné, že ještě tak silní nejsme.

Chyběl vám vykartovaný stoper Plechatý, bylo to znát?

Extrémně. Škoda, že Knapík ještě nebyl fit tak, aby mohl hrát od začátku zápasu. Změny v sestavě byly velké a bohužel jsme si s tím neporadili. Dostali jsme neuvěřitelně laciné góly a potrestalo nás to v ten nejhorší okamžik. Organizace obrany nebyla dobrá, ale tak to někdy je, že máte karty nebo zraněné hráče. I tak jsme to měli dohrát líp.

Budete sezonu hodnotit spíš pozitivně, nebo naopak, když jste šestku neuhráli?

Myslím, že jsme se herně posunuli, nedostali jsme víc než pět set minut gól, spousta věcí se zlepšila. Umíme potrápit nejsilnější týmy, bohužel jsme asi ještě nedozráli k tomu, abychom dokázali zlomit zápasy, které bychom ve svůj prospěch zlomit měli. Jako teď s Karvinou nebo předtím s Duklou. To je důvod, proč nejsme v šestce. Sezona ještě neskončila, ale teď prožívám obrovské zklamání.

Říkal jste, že závěr sezony bude o hlavách. Potvrdilo se to?

Myslím, že ano. Nejhorší je, že jsme s Karvinou dvakrát vedli. Za stavu dva jedna jsem si vůbec nedokázal představit, že bychom zápas mohli ztratit. Jenže stačil jednoduchý nákop dopředu a dostali jsme gól, kterému jsme mohli jednoduše zabránit. Před zápasem jsem přitom na hráčích viděl obrovskou touhu, o to je prohra horší. Vedete, máte za sebou lidi, kteří vám celý zápas fandí, ale bohužel...

Jak bude po současném zklamání těžké namotivovat hráče do posledních zápasů, které odehrajete v prostřední skupině?

Teď budeme mít víkend volno. Kluci si odpočinou, nebylo to pro ně jednoduché, tlak na ně nebyl malý. Motivace je na nás trenérech a my nepovolíme, musíme sezonu dohrát skvěle. Kluci vědí, o co jde, a musíme je nachystat hlavně psychicky. Někteří hráči jsou po zápase s Karvinou úplně zničení, Santiaga Enemeho jsem viděl brečet. Mrzí mě, že jsme účast v šestce nedali kvůli fanouškům, ale je naší povinností dohrát sezonu co nejlíp.