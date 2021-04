Debakl, za který se stydím. Je to neúnosné, řekl teplický kouč

Po dvou minutách první branka, do půl hodiny další čtyři. V 61. minutě 1:7.

„Dostali jsme šestý gól, otočím se k lavičce a než zase zpátky ke hřišti, tak je to sedm. Já ten sedmý gól ani neviděl,“ zlobil se Kučera.

Nebál jste se, že to bude deset?

V hlavě se vám honí milion věcí. Když vidíte, jak hráči selhávají v osobních soubojích... Chtělo to něco udělat, zajistit se, pracovat, chytit se. Ale když k zápasu nezodpovědně přistoupíte od první minuty, tak se vám to vrátí.

Sedm gólů jste v letošním ročníku dostali podruhé. To není náhoda.

V prosinci po Plzni jsme si k tomu něco řekli, pak jste dvakrát vyhráli. Budeme to řešit. Možná musíme udělat impuls směrem k týmu, tak to spíš vnímám. Jsou Velikonoce, ale budeme muset strávit víc času na stadionu, všechno si ukázat. Ať se hráči podívají, co předvedli. Musíme si to vyříkat, rozebrat, aby si to uvědomili.

Co bylo na Spartě špatně?

Od začátku všechno. Špatně jsme do utkání vstoupili, lehce jsme inkasovali. Když jsme snížili na jedna dva, říkal jsem si, že jsme se probrali. Ale v defenzivě jsme byli špatní. Snažili jsme se soupeře přinutit k chybám presinkem, ale oni nám z toho vyjeli. Nefungovalo vůbec nic.

Také jste po půlhodině vystřídal dva zkušené obránce.

Mazuch měl sice něco s kolenem, ale v defenzivě jsme byli katastrofální. Kdyby to šlo, musel bych vyměnit všechny. Špatně jsme reagovali, nevyhráli souboj, působili laxně. Plavšič s Polidarem si na naší pravé straně dělali, co chtěli.

Laxně? Na Spartě laxně?

Nepřípustné, vůbec tomu nerozumím. Hráčům do hlav nevidím. Všude jsme byli pozdě, Spartě všechno vycházelo. Každá střela byla gól.

Postavil jste některé zkušené hráče, kteří v poslední době tolik nenastupovali, ale to nepomohlo.

Měli by to vzít na svá bedra, ukázat se v jiném světle, jenže neukázali. Ale to je věc celého týmu a ten jim nepomohl. Jak mužstvo jsme působili špatně.