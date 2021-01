Silnější, přitom slabší. Paradox fotbalových Teplic. Nerozumím, diví se kouč

„V prosinci jsme vařili z vody, stopery hráli střední záložníci a fungovalo to. V zimě konkurence narostla, ale zatím to nemá pozitivní účinek,“ čertil se teplický trenér Radim Kučera po sobotní domácí ztrátě s Karvinou (2:2).

„Možná to je tím, že noví hráči se teprve zabudovávají, možná i tím, že jsme v jarní premiéře s Jabloncem dostali bůra.“

Ani třetí jarní pokus Teplicím ligové vítězství nevynesl, rozpaky ano; dvougólové vedení skláři prohýřili a pouze remizovali 2:2.

Z pěti podzimních partií pod Kučerou, nástupcem odvolaného Stanislava Hejkala, vytěžily Teplice deset bodů a až na exces 0:7 s Plzní se jim dařilo i herně. Jaro? Ze tří kol jediný bod a hrozivé skóre 2:9.

„Na konci podzimu jsme utkání zvládali úplně jinak, byli jsme účelní, body jsme sbírali. Teď se mi vrací marodi, máme posily a plný kádr, ale ne body. Porazit Karvinou, už by jich bylo 19 a možná by nás to postavilo na nohy, nakoplo. Promrhali jsme to,“ mrzí Kučeru, že skláři stále neprchají od zóny sestupu.

Přitom po prvních 35 minutách střetnutí s Karvinou by si málokdo vsadil, že domácí odpadnou. Do té doby byli pohybliví, vytvářeli si šance, tlačili se k brance. Moulis trefil tyč, Macej z dorážky slavil první ligový zásah, kapitán Mareš fantastickou ránou z dálky pověsil míč do šibenice.

Jenže pak jako když utne. Obraz hry se úplně otočil.

„My ani žádnou bouřku v kabině neměli. Věděli jsme, že jsme ke konci 1. půle Teplice zatlačili a věřili jsme úplně všichni, že minimálně bod získáme. Byli jsme sebevědomí,“ cítil hrdina hostů Lukáš Čmelík, asistent u obou tref Karviné.

Na podzim ho testovaly právě Teplice, jenže na Stínadlech nezůstal. V Karviné pravé křídlo vzali. „Jako satisfakci jsem ten můj výkon nebral. Prostě jsme se s Teplicemi nedohodli, počítali se mnou jako se středním záložníkem, jenže to já nikdy nebyl a nebudu. S panem Vachouškem (sportovním ředitelem) jsme se rozhodli smlouvu nepodepsat, normálně jsme si pak podali ruce,“ tvrdil Čmelík, kvůli svým alkoholovým výstřelkům enfant terrbile slovenského fotbalu.

Karviná své dva góly naklonovala. Čmelíkova střela z úhlu a potom dorážka; nejprve Hercova, pak Tavaresova po zaváhání brankáře Tomáše Grigara. Už minule se klubová legenda podepsala kiksem pod krach v Českých Budějovicích.

„S Jabloncem nás nepodržel, v Budějovicích padl první gól na jeho hlavu. Už před Karvinou jsme brankářské téma řešili a teď ho budeme řešit zase. Probereme to s Tomášem, variantou může být, že nastoupí Němeček nebo Čtvrtečka. Potřebujeme, aby nás gólman v rozhodujících chvílích podržel, to se teď nedaří,“ vidí nejen Kučera.

Ovšem Grigar nebyl jediným viníkem, po přestávce to drhlo všem. Ze sebevědomého týmu se stal zakřiknutý.

„Najednou tam z naší strany byla bázlivost, možná strach o výsledek. Ztráceli jsme míče v obraně, špatně jsme dostupovali soupeře, o góly jsme si koledovali,“ vyčítal Kučera.

„Karviná sice prostřídala a dala tam kvalitu, ale měli jsme být na koni my, víc si věřit. Jenže my si nevytvořili už nic. Jako tým se nedokážeme postavit na nohy, nerozumím tomu,“ nechápal kouč.

Devět inkasovaných gólů ve třech kolech Kučeru děsí. „Je jich kupa, strašně moc. Možná se obrana sehrává, ale tohle si nemůžeme dovolit. Čeká nás ještě hodně práce.“

Projeví se její výsledek už v neděli 4. února, kdy skláři doma vyzvou nováčka z Pardubic?