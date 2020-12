Nový teplický trenér Kučera: Na stopera se asi budu muset postavit sám

„Už jsem přemýšlel nad složením stoperské dvojice a poslední varianta je, že bych hrál já s mým asistentem Pepou Dvorníkem jako bývalí stopeři,“ usmál se Kučera, když se v úterý představoval na Stínadlech coby nástupce odvolaného Stanislava Hejkala.

Skláři jsou až patnáctí, jen o skóre nad sestupovým propadlištěm.

Jak Teplice vnímáte?

Jako hráč jsem na Stínadla nerad jezdil, bývala tady vždycky těžká půda. I teď vidím v mužstvu potenciál, ať už s Řezníčkem, Marešem, Marečkem, Grigarem, Hyčkou nebo Vondráškem. Jsou to zkušení borci, něco mají odehráno.

Jenže plno jich marodí.

Standa Hejkal měl smůlu na zranění hráčů, což ovlivnilo výsledky. Vůbec není trenérovi co závidět, když máte skoro půlku týmu mimo. Není mu proto ani co vytýkat. Možná ani jeden zápas se nehrál v jedné sestavě, pořád se točila. Pak jsou chyby vidět, protože do toho zasahuje nesehranost. Kluci na sebe nejsou zvyklí. Bohužel těžší období stále trvá.

Co s tím?

Chci zavést automatismy do hry. A sestavu vážně potřebujeme ustálit. Když obranná čtveřice dokáže hrát pět a víc zápasů pohromadě, odráží se to na výkonnosti celého mužstva. Víme, že tam nás bota tlačí, vždyť proti Spartě dohrával na pravé straně obrany Radosta a uprostřed Černý, to nejsou jejich posty.

Klíčoví jsou stopeři, ale chybí i dirigent defenzivy Heidenreich. Koho v neděli v Mladé Boleslavi postavíte?

Už jsem nad tím přemýšlel celý pondělek. Otázka stoperů je nejdůležitější. Věřím, že Knapík, kterého jsme sledovali pro reprezentaci U20 na pozici defenzivního záložníka, by tu roli zvládl. Záleží na zdraví hráčů. Nikoho nemůžeme tlačit, aby šel úplně do rizika, že se to může zhoršit. Ale budu rád, když hráči trochu práh bolesti překonají, ukážou tím morální vlastnosti.

Trenér Hejkal si stěžoval, že čekal větší podporu od zkušených. Jak je probudit?

Budu s nimi mluvit, chystám osobní i týmové pohovory. I oni sami vědí, že by to na nich mělo stát, asi taky nejsou spokojení. Věřím, že najdeme společnou řeč, že to z nich dostanu, aby byli vůdčími osobnosti a ukazovali mladým cestu. Řezníček nebo Mareš jsou v dobrých letech a ještě něco chtějí v kariéře předvést. Věřím, že je nastartuji a oni zase budou startovacím motorem pro zbytek mužstva.

Už v Jihlavě jste pracoval s mladými. Jak to bude v Teplicích?

Dostanou šanci, aby ukázali své přednosti. Ne že bych sestavu chtěl vyloženě omladit, věkově je v Teplicích dobře složená. Podíváme se po mladých hráčích, kteří mají hlad, dravost. Je to s nimi mravenčí práce, piplání, jsou to pořád polotovary, ale je na nich vidět zapálení. Nejen já jim budu pomáhat, měli by si pomáhat i sami přístupem k fotbalu. Dávat si navíc, sledovat zkušené hráče, nechat si poradit. Musí vědět, jak vypadá profesionalismus. Věřím, že Žitný, Knapík nebo Radosta chytnou fazonu, že jiní mladí se ukážou v zimní přípravě.

Nový teplický trenér Radim Kučera (vlevo) po podpisu smlouvy se sportovním ředitelem klubu Štěpánem Vachouškem.

Doplníte v pauze váš kádr?

Budeme se dívat po stoperovi, možná po levém obránci. Budeme sondovat, zda není možné někoho vyzkoušet už během prosince. Hráči jsou k dispozici, teď jde o to najít vhodný typ, aby nám sedl a pomohl.

Jakou vyznáváte trenérskou metodu – cukr, nebo bič?

Něco jsem pochytil od pana Uličného, to je takový cukr i bič. A když byl bič, bylo to hodně nepříjemné. Až takový, s prominutím, rapl nejsem. Musí být obojí. Chci působit na kabinu, aby pochopila moji filozofii. Hlavně nosní hráči by měli být styčnými důstojníky, kteří to budou přenášet na mladé. Když budou body, bývá cukr, když chybí agresivita, běhání, angažování se v zápase, používám bič. Mluvit s hráči, dostávat je na svou stranu, to si přeju. Chci, aby věděli, že můžou za mnou se všemi problémy.

První ligové angažmá v Baníku Ostrava vám nevyšlo. Co vám dalo?

Naučil jsem se tam pracovat v tlaku, ten byl v Baníku velký. Po postupu z 2. ligy se mužstvo budovalo, i tam jsme řešili defenzivu. Ustálit se mi ji tehdy nepodařilo. Vyhlédnuté posily nedopadly a mělo to vliv na sezonu, dostávali jsme zbytečné góly, hlavně doma v prvních pěti minutách. První jarní zápas se Slováckem jsme prohráli a já v Baníku skončil. Poučil jsem se z toho. Ne každé angažmá se musí vyvést, ale věřím, že v Teplicích to bude úplně jiné.

Na jaký styl v Teplicích vsadíte?

V defenzivě zahušťování středu hřiště, pracovitost v posunech. A do ofenzivy, aby každý hráč vnímal, co má dělat on a co udělá spoluhráč. Chci, abychom dobře presovali a působili v presinku jako tým, počínaje brankářem a konče útočníkem.

A co je váš cíl?

Chceme se posunout nahoru, do klidnějších vod. Ty parametry na to mužstvo má, důležité je hráče zmobilizovat a zraněné co nejdřív dát dohromady, abychom mohli sílu ukázat. A sbírat body, aby na nás nezačal působit psychický tlak, že se budeme pohybovat jako kandidáti sestupu. Což teď momentálně je. Do zimy nás čeká pět kol, dvě hrajeme doma. Ideální je získat 15 bodů, cokoli nad deset bude dobré. Nechceme rok končit na sestupových příčkách.