Kouč Rada o žluté kartě: Ať si ji sudí vyvěsí a chodí se na ni dívat, až skončím

„Rozhodčímu jsem řekl, ať si ji doma vyvěsí a až skončím, tak že se na ni může chodit dívat,“ líčil Rada ve svém typickém emotivním projevu v rozhovoru pro O2 TV.

Co vás tak naštvalo? Za co jste tu kartu dostal?

To vám řeknu hned. Krejčí střídá a pomalu jde přes celé hřiště. Tak snad tady máme pravidla, ale ani jeden rozhodčí si toho nevšimne. Já když tady u lavičky o krok přešlápnu, tak mě skoro vyhazujou na tribunu.

Co jste sudímu Pechancovi říkal po zápase?

Šel jsem mu poděkovat, aby pozdravoval tátu. Stačí? Znám ho, hrál fotbal. Tam nebylo nic.

Jak hodnotíte výsledek? Byli jste blízko remízy.

Jenže jsme neproměnili šance. Ta hlavička Štěpánka, to měl být gól. Pak Heča dvakrát dobře vyběhl. V závěru jsme měli tři stoprocentní šance. Za výkon na Spartě se stydět nemusíme. Jedeme dál.

První poločas vám nevyšel, dostali jste dva góly. Proč?

Dvacet minut jsme to měli pod kontrolou, Spartu jsme do ničeho nepouštěli, ale pak jsme během chvíle dostali dvě branky. Blbě jsme zpracovali míč a dostali domácí do vedení. Pak zase nedůslednost z druhé strany. Na Spartě je takový vývoj nepříjemný. Byli jsme málo v pohybu, kazili jsme každou třetí přihrávku.

Pak jste se zlepšili. Co změnu přineslo?

Bezprostředně po utkání jsem zklamaný, protože nemáme ani bod. Odehráli jsme dobré utkání, v závěru jsme měli šance spíš my. Ale Sparta je zkušená, hrála doma a pohlídala si to. Naše hráče chválím, ale měli jsme ty příležitosti proměnit. Z našeho pohledu to byl na Spartě nejodvážnější fotbal, málokdy se stane, že je doma posledních pětadvacet minut pod tlakem. Nebudu neskromný, domácí vyhráli, ale my byli důstojným soupeřem.

Pořád je ve vás tři týdny staré vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu v Dunajské Stredě?

Mrzí mě, že jsme vypadli. Pokud v poháru dáte tři góly, neměli byste vypadnout. Hodně lidí dehonestovalo soupeře, přitom mají desetkrát větší rozpočet než my. Spoustu cizinců, v lize neztratili ani bod. Nebyla ostuda, že jsme u nich vypadli.