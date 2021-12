Rada po odvolaných gólech na Slovácku: Na video se mě neptejte, neuznávám ho

„Na VAR se mě neptejte. Pro mě neexistuje. Musíme věřit, že slečna u videa rozhodla správně a má čisté svědomí,“ reagoval jablonecký trenér Petr Rada, jehož tým přezimuje pouhý bod od baráže.

Cítil jste velkou frustraci?

Frustraci cítím, že máme málo bodů. Nebyl to vypjatý zápas, aby v zápase bylo tolik karet. Zaplaťpánbůh, že jsme to ustáli bez vyloučení. Ani jednu gólovou situaci jsem ještě neviděl. Moc jsem se nerozčiloval. Hráči se radovali, ale upozorňoval jsem je, že je tady VAR. Možná jsem jediný, kdo ho neuznává. Ve středu se hraje jeden zápas MOL Cupu a není tam. Ať mi to někdo vysvětlí. Pohár je podřadná soutěž?

Minimálně na bod jste na Slovácku měli, ne?

Sezonu jsme zakončili prohrou, ale více mě mrzí, že jsme soupeři nabídli oba góly. Při prvním jsme byli na vápně nedůrazní, nechali jsme se odstrčit a Jurečka potvrdil střeleckou formu. To nás zmrazilo. Vyrovnání nás zvedlo. Typické pro nás je, že za nerozhodného stavu začneme zmatkovat. Přežili jsme břevno. Upozorňoval jsem v přestávce hráče, že Slovácko není vzadu stoprocentní. Mohli jsme jít do vedení, Zeleného šanci chytil Nguyen. Když máte formu, je z toho to branka. Stejný hráč pak udělal vzápětí chybu a domácí se dostali znovu do vedení. Druhou půlku jsme hráli dobrý fotbal, ale zase jsme zůstali bez bodu.

Jste čtrnáctí po podzimu. Je to pro vás šok?

Čeká nás složitá zima. S tím nikdo nepočítal. Věděli jsme, že hrajeme dvě soutěže, že budeme mít nabitý program. Ale na to se nevymlouváme. Pokud chcete hrát velký fotbal, musíte se přizpůsobit. Měli jsme výkyvy, hlavně v domácích zápasech. Měli jsme šance, abychom jich vyhráli více.

Od baráže vás dělí bod. Bojíte se jí?

Ve fotbale je všechno možné. Když vidím, jak se soutěž vyvíjí. Teplice měly před dvěma týdny pět bodů, najednou jich mají jedenáct. Jablonec takovou sezonu dlouho nezažil. Dával jsem hráčům za příklad Boleslav v loňské sezoně. Bude to náročné na psychiku. Situace je závažná, zbývá jen jedenáct zápasů, ale máme dostatek zkušených hráčů, kteří by se s tím měli vyrovnat.

Bude u toho útočník Čvančara, který je spojovaný se Spartou?

Nevím, jestli odejde, nebo zůstane. Informace o jeho přestupu nemám. I kdyby zůstal, stejně by na jaře první dvě kola nehrál. Je to škoda. Zbytečně se nechal vyloučit. Měl by ustát nervy i ve vypjatém zápase.