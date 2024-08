K videu už opravdu neřeknu nic. Kouč Rada se vyprovokovat nenechal

Dukla na Spartě podlehla 0:2. Asi se nečekalo, že by bodovala.

„Nedá se říct, že by se na Spartu jezdilo pro body. Ale odehráli jsme solidní první poločas, soupeře jsme pustili jen do jedné šance, ale pak nás zaskočil standardkou,“ hodnotil Rada.

Vypadáte, že s výkonem mužstva, které je v lize nováčkem, jste spokojený?

Hráli jsme proti mistrovi, proti prvnímu týmu tabulky, který poprvé nasadil top sestavu, nejlepší hráče. My jsme se na to připravovali a z pohledu taktiky, kterou jsme zvolili, jsme odehráli slušné utkání.

Dozadu ano, ale v ofenzivě určitě ne. Souhlasíte?

Musíme ctít kvalitu soupeře. Prvních patnáct minut druhé půle jsme byli aktivní, ale neudrželi jsme vepředu míč, situace jsme neřešili dobře. Ale ani Spartu jsme do ničeho nepustili. Nakonec rozhodla penalta. Mrzí mě, že jsme nedali gól, ale zvedáme se. Máme za sebou zápasy s Plzní a Spartou, které budou hrát o titul a my s nimi odehráli důstojné partie.

Jenže ani jednou jste nevystřelili na bránu, jen dvě rány mimo. To je málo, ne?

To je samozřejmě špatný, když bránu neohrozíte. Ale ani Sparta tolik šancí neměla.

Chance Liga @chanceliga Martin Vitík posílá Spartu svým druhým gólem v této sezoně do vedení 1:0✌️ https://t.co/y2MLFNM6DI oblíbit odpovědět

Oběma gólům předcházely rohové kopy. Jak je těžké bránit sparťanské standardky?

V tom je Sparta silná. Má hráče, kteří je umí kopat. Prohráli jsme souboj, ale pak byla smůla, že se to odrazilo přímo k Vitíkovi a náš hráč byl kus vedle. Na to, jakou v nich má Sparta sílu, jsme si s tím poradili celkem dobře.

Máte za sebou tři zápasy, co vám ukázaly?

Že se nemáme čeho bát, můžeme se měřit s kýmkoli. Jasně, někdo může mít jiný názor. Nedostáváme se moc do šancí, ale na Spartě a proti Plzni to není lehké. Když budeme dál pracovat a hráči získají sebedůvěru, tak o nás nemám strach.