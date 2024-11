Doplácíme na nezkušenost, láteřil Rada po prohře. Za týden chce porazit Spartu

Pokud byste čekali, že bude vzteky bez sebe, mýlili byste se. Minimálně na tiskové konferenci mluvil klidně a rozvážně, navzdory tomu, že Dukla prohospodařila vedení, prohrála v lize počtvrté v řadě a zůstala na předposlední příčce.

Rozvášnil se jen jednou. To když dostal otázku, zda ho uklidňuje to, že trápící se České Budějovice jsou nadále beznadějně poslední a nepředstavují pro zbytek ligy hrozbu.

„Ne, to mi ani neříkejte! My hrajeme ligu a chceme vyhrávat. Koukáme na sebe a neřešíme, kolik bodů mají ti okolo nás. Když se budeme otáčet, tak je to špatně. Budějovice mají svoje problémy, my máme svoje problémy, ale soustředíme se na sebe a jsme zklamaní, že máme tak málo bodů,“ zdůraznil Rada.

Jak byste zápas s Bohemians zhodnotil?

Vstoupili jsme do něj dobře, dokázali jsme podržet míč, domácí neměli žádnou vyloženou šanci, možná nějaké centry, ale všechno jsme pokryli. Naopak jsme mohli jít sami do vedení po ztrátě domácích, ale měli jsme tu situaci vyřešit líp. Takové šance musíte v lize proměňovat. Mrzí mě to, protože jsme mohli jít do vedení už v první půli. Celkově to byl ale vyrovnaný poločas. Po přestávce jsme chtěli pokračovat v aktivní hře, což se nám myslím dařilo. Pak jsme navíc dali gól.

Co se pak stalo, že jste náskok nedokázali udržet?

Myslel jsem, že to na nás zapůsobí a budeme víc hladoví, ale dá se říct, že jsme si to prohráli posledními dvaceti minutami. Kadlec to trefil krásně, to musím uznat, ale nikdo proti němu nevystoupil, byli jsme moc hluboko. Druhý gól byl taky zbytečný, v takové situaci nesmíme hráče nechat naznačit, zaseknout a ještě odcentrovat. Pak byl soupeř na koni, my jsme prostřídali, ale dostali jsme další zbytečnou branku. Takovou situaci musí stoper vycouvat. Júsuf se tam dostal, přidržel míč, Čermák mu tam naběhl a bylo to 3:1. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání, ale výsledek se nedostavil a odjíždíme s nulou.

Kouč Dukly Petr Rada během utkání na Bohemians.

Byl podle vás rozhodující okamžik, když Mešanovič za stavu 1:0 v dobré pozici na malém vápně nedokázal pořádně trefit míč?

Určitě. To jsou ty momenty, kdy my neproměníme šanci, kterou by zkušený mančaft dal. A to ta jeho první šance v první půli byla ještě větší. Mešanovič je sice zkušený, ale ti hráči okolo něj ne, takže to možná měl vzít na sebe. Je to škoda, kromě gólu jsme měli ještě dvě stoprocentní šance. Je to podobné jako na Slavii (0:3), tam jsme taky zahodili tři gólovky. To je problém, za který pykáme. Musíme na tom pracovat. Ale to bych mohl říkat pořád...

V polovině základní části jste na předposlední místě, ale hlavně jste dosud nezvítězili na soupeřových trávnících. Čím to je?

Je to strachem. Nejsme odvážní dopředu. Proti Bohemians jsme trochu byli, ale třeba v Ostravě (0:6) to bylo tristní. Chybí nám zkušenosti. Dostaneme se do vedení, ale přijedeme o něj zbytečnými chybami. Vím, že se chyby stávají, ale my je děláme v situacích, které musíme vyřešit. Platíme daň za nezkušenost, první a druhá liga je velký skok.

Zmínil jste vysokou prohru v Ostravě. Tehdy jste říkal, že hráče čeká vojna. Jak uplynulé dva týdny probíhaly?

Měli jsme tvrdší tréninky a bylo jich víc. Ta porážka byla ostudná, ale že bych hráče začal bít nebo jim nadávat, to ne. Jen jsem se s nimi jednotlivě bavil, že tudy cesta nevede. Ale jdeme dál, musíme bojovat, dneska jsme body nezískali a teď se musíme připravit na Spartu.

Spartě se v posledních týdnech nedaří, přesto je jasným favoritem. Jak se na ni budete chystat?

Normálně. My budeme chtít vyhrát, i když hrajeme se Spartou. Minimálně já určitě, už jako hráč jsem vždycky šel na hřiště s tím, že chci vyhrát. Jedna věc je kvalita soupeře, ale když se vyvarujeme chybám, můžeme pomýšlet na úspěch.