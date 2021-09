Dobrá práce, hoši. Příští dva zápasy budou hodně důležité, upozornil Vrba

Pro sparťany úleva i povzbuzení zároveň. Po porážce v Plzni a remíze s Jabloncem už vyhrát nutně potřebovali.

Ve čtvrtek ve svém druhém vystoupení v Evropské lize vyzvou skotské Rangers, v neděli pak nastoupí v derby proti Slavii.

„Po těch dvou ztrátách je dobře, že jsme vyhráli takovým rozdílem. Pět branek venku, to je pozitivní. Jsem rád, že držíme kontakt v tabulce, protože čelo nám trochu odskočilo,“ zdůraznil Vrba.

Zmátořili jste se v pravý čas?

Příští dva zápasy jsou pro nás hodně důležité. Jak z hlediska vývoje v Evropské lize, tak v domácí soutěži.

Brzy jste vedli, ale soupeř pak vyrovnal. Neobával jste se podobného vývoje jak před týdnem proti Jablonci, kdy už jste zápas na svou stranu strhnout nedokázali?

Jablonec nám vystřelil gól z jedné střely na bránu, to se málokdy vidí. Ve Zlíně to bylo divoké, těch střel tam bylo hodně. Za výsledek jsem rád.

Nejdřív jste si pomohli standardními situacemi, z nichž jste dali první dvě branky. Tak jste si to přál?

Standardky se snažíme hodně nacvičovat, někdy to vyjde, někdy ne. Ale taky jsme z ní inkasovali. Jsem rád, že se pak ukázala naše kvalita v přechodové fázi, rychlost. Tím jsme po přestávce rozhodli.

U čtyř branek byl Pešek, jednu dal, na tři přihrál. Pochválíte ho?

Když se podíváte do historie, tak přesně takovými výkony nás zaujal v Liberci. Doufáme, že takhle bude pokračovat a my budeme spokojení.

Když však v první půli nadějnou akci dva na jednoho pokazil, hodně jste se zlobil.

Pak jsme se na to dívali a neměl to jednoduché, jak jsme si z lavičky nejdřív mysleli. Prostor pro přihrávku byl ucpaný, i proto jsem v kabině říkal, aby si spoluhráči našli lepší pozici, aby jim bylo možné líp přihrát, aby měli lepší výběr místa.

V týdnu jste ho nevzal k utkání domácího poháru do Líšně. Prospělo mu volno?

Zátěž měl velkou. Když ostatní měli klidnější dny, on byl s reprezentací. Jevilo se mi, že je ideální čas dát nejen jemu volno. Šlo asi o dalších šest hráčů. Nechtěli jsme, aby během čtyř dnů dvakrát cestovali na jižní Moravu. Jsem rád, že nám to vyšlo, obě utkání jsme zvládli velmi dobře.

První ligové góly za Spartu dali Panák, Haraslín a konečně i Minčev. Pomůže jim to?

Přiznám se, že mi je celkem jedno, kdo ty góly dá. Samozřejmě, pro hráče je to dobré, uvolní jim to nohy, jak se říká. Ale důležitý je výsledek.

Minčev nejdřív skóroval v druhé lize za béčko, trefil se i v poháru a teď i ve Zlíně. Myslíte si, že se konečně začíná ve Spartě prosazovat?

Já ho zažil ještě v Bulharsku za Černo More Varna. Když odcházel, říkal jsem si, že Sparta udělala skvělý nákup, v bulharské lize byl výjimečný. Myslel jsem si, že se prosadí. Ale nevím, proč mu to zatím nejde jako v Bulharsku. Ale potenciál určitě má. Věřím, že to přijde, že nám to díky své rychlosti a schopnosti prosazovat se ve finální fázi ukáže.