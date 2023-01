Se zkušenými za záchranou. Výsledky jsme neměli, ale nervózní nejsem, říká Vrba

„Všichni víte, kde mě jako trenéra vychovali. Ale teď je to soupeř, kterého chceme porazit,“ pronesl Vrba na tiskovce.

Je výhodou, že Ostravu máte načtenou?

Můžu svému týmu specifikovat přednosti i slabiny hráčů, které znám. Pak bude na něm, aby toho využil. Píše se, že nebude hrát Almási. Ale to jsou jenom řeči. Dokud neuvidím soupisku, neuvěřím tomu. S Baníkem přijede hodně fanoušků, bude bouřlivá atmosféra. Byl bych rád, kdyby nás podpořilo co nejvíce našich, abychom se cítili doma. Aby se nezalekli a hozenou rukavici zvedli.

Zlín - Baník v neděli od 18 hodin ONLINE

Stihl jste zlínské mužstvo za tři a půl týdne pořádně poznat?

Musí to stačit. Více času není. Informace jsem sháněl, už když jsme se s vedením domlouvali. Tlačil jsem, ať posílí útočnou fázi. Přišli dva hrotoví hráči Balaj s Kozákem, ale jestli budou hrát v neděli, vám neřeknu. Je to důležitý krok, abychom byli efektivnější v koncovce, což mužstvo na podzim trápilo.

Ale v přípravě jste ani jednou nevyhráli.

Mohli jsme hrát s týmy z nižších soutěží, jenže to by nám moc neukázalo. Výsledky nebyly optimální, ale chtěl jsem poznat hráče v zápasech proti soupeřům s určitou kvalitou.

V kádru máte třináct třicátníků. Je to v boji o záchranu výhoda?

Mít více starších hráčů není úplně ideální. Ale všichni víme, v jaké jsme situaci, a potřebujeme zkušené hráče, kteří ten tlak zvládnou. Měli by být tahouny mužstva.

Jste před startem sezony nervózní?

To ne, ale napětí tam je. Jsem napnutý. Důležité bude zvládnout začátek jara, to by nám hodně pomohlo.