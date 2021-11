Další zahozená penalta, chyby. Sami si to komplikujeme, zlobil se Vrba

Před deseti dny v českém poháru sparťané v Teplicích bez potíží vyhráli 2:0. V neděli se hrálo ligové utkání v Praze a proti poslednímu týmu tabulky se očekávalo, že to bude jednoznačná záležitost.

Ale nebyla, Sparta byla neklidná až do 88. minuty, kdy Pulkrab svým druhým gólem zvýšil na konečných 4:2.

„Ten náš výkon má víc důvodů,“ řekl trenér Pavel Vrba.

Čím si ho vysvětlujete? Náročným programem?

Zápas jsme si zkomplikovali sami. Vedli jsme dva nula a místo abychom poločas v klidu dohráli, tak si minutu po naší brance necháme dát na dva jedna. To se nesmí stávat, to je velká chyba.

Podcenili hráči soupeře?

Asi na tom něco bude. Upozorňovali jsme hráče, že Teplice jsou bez tří čtyř hráčů, protože pak to vypadá, že k podcenění může dojít. Já jsem věřil, že se tak nestane. Do stavu dva nula jsme hru kontrolovali, ale pak udělali chybu a soupeř snížil.

V druhém ligovém za sebou jste neproměnili penaltu. V Ostravě selhal Dočkal, proti Teplicím mladší z Krejčích. Proč nekope Hancko, který je z penalt stoprocentní?

Byli určení tři hráči a Krejda se rozhodl, že si to vezme. Předtím dal gól, dařilo se mu ve hře, většina akcí šla přes něj, sebevědomí měl vysoké. Bohužel nedal. Možná si měl říct Hancko, ale je to na hráčích na hřišti. Nemyslím si, že v tom okamžiku bychom neměli Krejčímu věřit. Myslím si, že to rozhodnutí jít na penaltu nebylo úplně špatný, ale pak provedení ano.

Chyběl vám Hložek, klíčový hráč pro ofenzivu. Klub oznámil, že kvůli zranění kolene bude chybět několik týdnů. Jak se v ten moment mění ambice týmu?

Není to zranění, které by Hložana vyřadilo do konce podzimu. Dnes už ho koleno tolik nebolí. Nevím, jestli bude po reprezentační pauze na Slovácko a pak na Rangers k dispozici. Pro naše ambice se nic nemění.

Sparta se dlouhodobě prezentuje jako klub, který chce sázet na mladé talenty. Nebylo utkání s Teplicemi ideální příležitostí, kdy jim dopřát větší prostor na úkor zkušených hráčů?

Na to vám nebudu odpovídat.

V tabulce jste třetí bod za Plzní a dva body za nový lídrem Slavií. Co na vývoj ligy říkáte?

Přiznám se, že jsem tyhle tři týmy nahoře čekal, ale ne Slovácko, které je bod za námi. To je obrovské překvapení a zasloužené překvapení. Čeká nás to tam po reprezentační pauze.