Vrba chválil Slovácko: My chyby trestali, soupeř ne. Byli jsme šťastnější

Bylo krátce po nedělním ligovém utkání proti Slovácku. Vrba byl viditelně spokojený, v dobré náladě, žertoval.

Jeho tým porazil nebezpečného soupeře a víc než čtrnáct tisíc diváků bavil útočným fotbalem. „A těší nás, že jsme pořád ve hře,“ řekl k boji o titul.

Sparta v závěru sezony hraje ještě o hodně.

Ve Fortuna lize je však pořád třetí. Slavii s Plzní, na které ztrácí čtyři resp. tři body, zatím nahání marně. Šance na titul velká není.

Ve středu odehraje v Olomouci poslední duel základní části nejvyšší soutěže. V sobotu vstoupí domácím soubojem proti Baníku do nadstavby, v níž ji čekají ještě zápasy proti šestému týmu tabulky, což může být Hradec, Boleslav či Liberec, dále utkání v Plzni, doma proti Slovácku a na Slavii.

Za necelé tři týdny právě na Slovácku nastoupí ve finále domácího poháru, což se pro Spartu může jevit jak nejdůležitější zápas jara.

Vítěz Mol Cupu má totiž v letní kvalifikaci výhodnější nasazení než druhý a třetí tým ligy: půjde do třetího předkola Evropské ligy, kdežto ligové medailisty kromě mistra čeká boj od druhého předkola v Konferenční lize.

A na stadion v Uherském Hradišti nemá Sparta příjemné vzpomínky, v listopadu tam prohrála 0:4. V neděli soupeři porážku oplatila.

„Ale Slovácko u nás odehrálo velmi dobré utkání,“ hodnotil Vrba nedělní výhru 3:1.

„Byl to atraktivní zápas, obě mužstva myslela spíš na útok než na defenzívu. Kdyby to skončilo šest šest nebo sedm sedm, nikdo by se nedivil. Na můj vkus měl soupeř hodně šancí. Jestli to bylo kvůli chybám v obraně, nebo schopnostem ofenzivních hráčů, to nechám na vás. Pro diváky zajímavé, my byli šťastnější,“ pokračoval Vrba.

Jistě máte lepší náladu než po předchozím zápase se Slováckem.

Samozřejmě, to se nedá srovnat. Tam jsme prohráli zaslouženě, prostě to tak je.

Dva góly jste dali ze standardních situací. Záměr?

Před každým zápasem se připravujeme na to, jak bychom je chtěli zahrávat, jaké má soupeř postavení. Pak už je to na hráčích a jejich kreativitě, jak to kopnou. Někdy máte štěstí, když se míč správně odrazí. Ale jsou to nacvičené věci, musíme být také důrazní. Ale abyste byli úspěšní, hraje roli spousta faktorů, které o tom rozhodují.

Faktor Bořek Dočkal? Je pro vás opět důležitým hráčem?

Na Bořkovi je v některých situacích vidět, že má své roky. Jeho pohyb není optimální. Představovali bychom si, že by mohl být rychlejší, nemyslím myšlenkou nebo přihrávkou, ale běžecky. Ale důležitý pro nás samozřejmě je, statistiky jsou jasné. S Hložanem patří v ofenzívě k našim nejlepším hráčům.

Po Dočkalově centrech z přímého kopu a rohu padly dva góly, další dal sám, když využil chybu Ljovina a skóroval na 2:1. Byl to rozhodující moment, který přišel pár vteřin po soupeřově vyrovnání na 1:1?

Nám to hodně pomohlo. My taky párkrát zaváhali a Slovácko toho nevyužilo. Trefili tyč, to jsme měli štěstí. Udělali jsme spoustu chyb v defenzívě. Ale na druhé straně jsme soupeře trestali, byli jsme důraznější a přesnější.

Přehmaty v defenzívě lze přičíst i tomu, že vám chyběli oba krajní obránci Wiesner s Höjerem a museli je zastoupit záložníci Sáček s Krejčím starším. Souhlasíte?

Souhra v obraně je důležitá. Když obránci hrají dlouho spolu, zajišťují se už poslepu. My jsme tam dali dva záložníky, kteří vzadu obvykle nenastupují. Vsadili jsme na jejich ofenzivní schopnosti, podporu při hře dopředu, v tom nám hodně pomohli. V defenzivě asi najdeme věci, které jsme měli dělat lépe.

Lépe si měl počínat i útočník Čvančara ve vápně soupeře. Své příležitosti neproměnil, při jiných zbrkle střílel, místo aby přihrál lépe postavenému spoluhráči. Budete mu to vyčítat?

Určitě ano. Slovácko nás mohlo potrestat za nedůraz v pokutovém území. Čvanči měl ty situace taky, určitě z těch dvou šancí musí dát minimálně jeden gól. Když se to nedá, klepeme se, než skončí zápas.