Památeční vrba v Plzni stojí dál. Šádek o svém slibu: Nadsázka, přestupy k fotbalu patří

16:32

Před čtyřmi roky to patrně považoval za nemyslitelné: „Pavel Vrba do Sparty? To bych vyškubl tu jeho vysazenou vrbu u plzeňského stadionu.“ Nyní však plzeňský boss Adolf Šádek reaguje smířlivě. „Jde o součást fotbalového života,“ řekl. A památeční strom ve Štruncových sadech? „Pořád stojí.“