Čtyři góly, výhra, ofenziva, to bylo v pořádku. Ale mrzí gól z rohu, litoval Vrba

V polovině srpna Sparta v pražských Vršovicích nesehrála povedený zápas, s Bohemians remizovala 1:1. Proti Pardubicím, který městský stadion u potoka Botiče využívají pro domácí zápasy rovněž, se už předvedla mnohem líp, hlavně v ofenzívě.

„Za čtyři góly jsem rád,“ řekl Vrba.

Neříkal jste si, že do ofenzívy dáváte až moc, že zapomínáte na obranu?

Ale my tak hrát chceme. Kdybychom byli přesnější, dostali bychom se do dalších gólových příležitostí. Bohužel se nám nedařilo dávat balony za obranu tak, jak jsme si to představovali.

A ta defenzíva?

Mrzí mě druhý gól z rohu těsně před koncem. Obrovská chyba, navíc když míč letí snad třicet centimetrů nad zemí a my to neubráníme.

Návrat Ladislava Krejčího mladšího Sparta hraje ve čtvrtek Evropskou ligu proti favorizovanému Lyonu a trenér Pavel Vrba vyhlíží návrat středopolaře Ladislava Krejčího mladšího. Ten marodil od července se svalovým zraněním, v letošní sezoně odehrál jen tři utkání - 2. předkolo Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň a ligový duel s Olomoucí.

I tak jste potvrdili předchozí vítězství nad Rangers i nad Slavií, byť pak byla reprezentační přestávka. Neměl jste obavy, jak se vám hráči vrátí?

Minule nám přijeli ve čtvrtek a hráli jsme hned v sobotu. Teď reprezentace měla jen dva zápasy a ne tři, hráči se nám vrátili dřív. To nám hodně pomohlo. Kluci měli čas, aby si uvědomili, že jsou zpátky v klubu, aby zase přehodili na Spartu. Zvládli to. Ono to někdy trvá. Všechny týmy, které bojují v tabulce nahoře, vyhrály. Potřebovali jsme tři body taky, protože jakákoli ztráta už je citelná. Silná mužstva budou vyhrávat i venku.

K vítězství nad Pardubicemi vám hodně pomohl Minčev, který dva góly dal a na jeden přihrál. Mohl by to pro něj být průlomový výkon?

Jsem rád, že byl trpělivý. To se mu teď vrací v tom, že si vytváří v týmu dost silnou pozici. Máme dalšího útočníka, který nám ve finální fázi hodně pomáhá. V poslední době se úspěšně prosazuje.

Roste stoper Panák pro reprezentaci?

Od toho tady nejsem, abych tohle hodnotil, abych říkal, jestli hraje v reprezentační formě. To si musí vyhodnotit Jarda Šilhavý. Já do toho trenérům kecat nebudu.

Jak hodnotíte výkony Sáčka z poslední doby? Nenápadný, ale pro mužstvo důležitý?

Jeho výkony jsou velmi nadstandardní, v mezihře nám velmi pomáhá. Přitom to ráno vypadalo, že proti Pardubicím ani hrát nebude, měl potíže se zády. Ale fyzioteraupeti odvedli skvělou práci a dali ho dohormady. Michal je zajímavý pracovitý záložník, dokáže se prosazovat jeden na jednoho, což je v dnešním fotbale velmi důležité.