Závěr přípravy nebyl bez chyb, musíme zlepšit hlavně defenzívu, říká Vrba

Od nového ročníku na trenéra Pavla Vrbu vedení i fanoušci budou mít už větší nároky.

„Musíme být první, nejhůř druzí, to je dané,“ říká sedmapadesátiletý kouč. „A v pohárech nemůžeme mít jiný cíl než základní skupinu. Je to Sparta.“

Do pohárovém kvalifikaci vstoupíte už za čtyři dny v úterý na Rapidu Vídeň. Jste dobře nechystaní?

Jak jste asi poznali, přípravu jsme měli odstupňovanou, na začátku slabší soupeře, pak ty silné, kteří hrají poháry nebo ve svých ligách patří mezi nadprůměrné. A ti nám ukazovali, co musíme zlepšit.

Co konkrétně to je?

Úplně bez chyb jsme nehráli, hlavně v defenzívě jsme měli mezery. Tam to musíme zlepšovat. Doufám, že to vyladíme a načasujeme na Rapid, že náš vrchol přijde hned na začátku sezony, kdy nás čekají rozhodující zápasy. Start je hodně důležitý.

Máte k tomu kádr, který jste si přál? Přivedli jste jen reprezentanta Peška a dánského obránce Höjera.

Kádr jsme se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým samozřejmě konzultovali. Máme stejný názor. Chtěli jsme udržet hráče, kteří na jaře prokázali kvalitu. A i když o některé zájem byl, tak zůstali. Je dobře, že pokračujeme se stejným mužstvem. Můžeme ukázat, že jarní výsledky nebyly náhodné. Tým jsme doplnili o ty dva, kteří byli vytipovaní.

Proč jste ukázali právě na Höjera z Aarhusu?

Na výběru hráčů se podílí víc lidí v klubu. Já jsem radši, když o tom nerozhoduje jen trenér. Sbírali jsme informace o těch, které jsme si vytipovali, a shodli se na Casperovi. Musíme udělat všechno proto, aby byl připraven, aby splňoval požadavky, které jsme měli, a Spartě pomohl.

Casper Höjer, dánský fotbalista ve službách Sparty.

Lze za posilu brát i Filipa Panáka, který kvůli vleklým zraněním nehrál téměř tři roky a zdá se fit?

Prošel si těžkým obdobím, měl velké problémy. Jsem rád, že absolvoval celou přípravu. A bez úlev, se vším všudy. Je připraven a rozhodne jen jeho forma, jestli bude v sestavě.

V ní v úvodu může chybět jiný stoper Ondřej Čelůstka, který se z mistrovství Evropy vrátil zraněný. Je to potíž?

Doléčuje to. Doufejme, že se příští týden zapojí do tréninku s týmem.

V jakém stavu ze šampionátu dorazili Pešek s Hložkem, který je pro vaši ofenzívu naprosto klíčovým hráčem? A nechtěli delší dovolenou než jen týden?

Začali později a je pravda, že dovolenou měli jen chvíli. Asi by si představovali delší, ale Sparta má před sebou cíle, které jsou jasné, oba k nim chtějí pomoct. Ani jsme neřešili, že by volna chtěli víc.

Z hostování máte zpátky útočníky Pulkraba s Drchalem, kteří patří pořád spíš mezi mladé hráče. Jakou pozici mají oni?

Sparta má hodně zajímavých hráčů, kteří navíc mají ještě zajímavý věk. Pokud by si tady místo nevybojovali, bylo by pro jejich růst lepší, aby hráli jinde. Ale já je chci mít tady a doufám, že jejich služeb využijeme. Pulkrab hrál v přípravě velmi dobře, byl naším nejlepším střelcem. Jsme s ním spokojeni a vidíme v něm potenciál.

Václav Drchal z české jedenadvacítky lituje zahozené šance.

Liga se po roce opět vrací k nadstavbě, navíc se hraje jen o čtyři pohárové příčky namísto pěti. Trápí vás to?

Když budeme šestí, tak tady stejně nebudu... A co se nadstavby týče, o tom já nerozhoduju. To si musí vyhodnodit vedení ligy, jestli to vyhovuje partnerům. Ale je fakt, že v nejlepších soutěžích různé modely nadstavby nevidím.