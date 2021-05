Vrba: Remíza je zklamáním, ale vzhledem k vývoji utkání je bod dobrý

Cítíte, že bod je pro vás málo?

Z pohledu vývoje utkání možná ne. Ale já bych se vrátil k začátku. V prvních patnácti dvaceti minutách jsme měli dvě tři situace, kdy jsme mohli dát první gól.

Jenže nedali.

To mě mrzí, protože by se zápas asi vyvíjel jinak. Ale taky si přiznejme, že za stavu dva nula měli domácí stoprocentní příležitost. Kdyby ji Pešek proměnil, bylo by hotovo. My jsme se pak zvedli, vyrovnali jsme a měli dost času na třetí gól.

To měl i Liberec.

Ano, hrálo se nahoru dolů, oba týmy měly další šance, hrály aktivně, ofenzivně. Samozřejmě, byly tam mezery v obraně, ale pro diváky to bylo zajímavé utkání. Je škoda, že Karlsson nevyužil svou možnost na třetí gól, nebo jsme mohli být přesnější po akcích z křídel. Myslím si, že remíza byla zasloužená.

Co Spartě chybělo mezi dvacátou a šedesátou minutou, čili po nadějném začátku a před vaším snížením na 1:2?

Oba góly vznikly ze stejných situací hraných na rychlé křídlo. Pešek si v útočné fázi dokázal s naší defenzívou poradit, dal dva góly a mohl ještě třetí. Osobně si myslím, že nám pak pomohla střídání. Hráči, kteří na hřiště přišli, hru oživili. Jiní se posunuli na jiný post a byli v mezihře víc vidět.

Tím myslíte Hložka, který se posunul na pozici podhrotového hráče. Pomohlo vám, že jste měl k dispozici na střídání konečně útočníka, uzdraveného Juliše?

Byla to změna proti předchozím zápasům. Julda má s mužstvem za sebou tři tréninky a nechtěli jsme, aby šel hned od začátku. Myslíme si, že na delší časový úsek není ještě stoprocentně připravený. Vzhledem k vývoji a výsledku to střídání přijít muselo. Jsem rád, že se potvrdilo, že když máme nahoře dva dravce, tak jsme silnější.

V boji o druhou příčku však dál ztrácíte, Jablonec už vám utekl na tři body. Jak važná je to pro vás situace?

Je to pro nás už složité. Chceme hrát o druhé místo, to je úkolem Sparty, protože znamená kvalifikaci o Ligu mistrů. Chceme uhrát co nejvíc bodů a doufejme, že Jablonec něco ztratí a my to doženeme.