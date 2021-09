Proč Sparta ztrácí drajv? Čekáme víc, remíza doma hodně mrzí, litoval Vrba

Vrba poprvé na Letné v domácí nejvyšší soutěži nevyhrál. Od svého březnového příchodu do Sparty mu Jablonec utnul sérii po dvanácti vítězných zápasech.

A ke všemu se zdá, že Sparta opakuje loňský podzim. Povedený start přinesl naději, která se pak rychle rozplynula. Nadšení fanoušků vyprchává.

I tenkrát po šesti kolech vedla ligu. Následovala reprezentační přestávka, po níž v krátkém období nadějně rozjetou sezonu zpackala.

Letos po šesti zápasech byla rovněž první. Následovala dvoutýdenní pauza kvůli světové kvalifikaci, která Spartu vykolejila.

Po porážce v Plzni doma neporazila Jablonec (1:1) a v tabulce ztrácí na svého nedávného přemožitele už čtyři body.

„Přiznejme si, že kvalita soupeřů je jiná, než u těch, které jsme měli před reprezentační přestávkou,“ řekl Vrba.

Ale jen tím to přece být nemůže, ne?

Je pravda, že od některých hráčů čekáme víc, hlavně v ofenzívě by nám měli pomoct víc. Asi musíme dostat víc hráčů do hry, víc je točit, aby byli ve správném tempu a některé nepřetěžovat.

Sám jste říkal, že zápasy po reprezentační pauze ukážou, jak na tom jste. Tak jak?

Hodně mě mrzí remíza s Jabloncem. Doma chceme být dominantní, ale to se nám dařilo jen dvacet minut, to jsme hráli dobře. Ale pak jsme od toho ustoupili. Až pak příchodem nových hráčů v průběhu druhého poločasu jsme dominanci získávali zpátky, ale uznávám, že je to málo. Výsledek není příjemný.

Máte vysvětlení, proč hráči po slibných dvaceti minutách ve svém slušném výkonu nepokračovali?

Nevím, proč jsme ustoupili od toho, co jsme hráli prvních dvacet minut. Začali jsme nakopávat, měli špatné postavení při druhých míčích, to je na rozbor s hráči. Ale ve fotbale se to stává, že třeba soupeř něco změní. Mrzí mě to, že jsme nehráli jako na začátku.

Co teď s tím? Jak vrátit tým do pohody? Máte pohár v Líšni, ligu ve Zlíně, Evropskou ligu s Rangers a derby se Slavií.

Nemyslím si, že v Kodani proti Bröndby to bylo úplně špatně. Domácí jsme do ničeho nepustili, sami jsme měli tři čtyři možnosti. Zápas v Plzni snesl měřítko, domácí byli v ofenzívě lepší, proto vyhráli. Mě hodně mezí ten Jablonec, to se opakuju.

Před rokem Sparta po reprezentační přestávce všechno ztratila. Nejste z toho nervózní, i když jste loni u toho nebyl?

Doneslo se to ke mně, vím o tom. Je to k zamyšlení. Odjelo nám jedenáct dvanáct hráčů, ale samozřejmě nemůžu říct, aby nereprezentovali, na to se nevymlouvám. Nevím, jak to tenkrát přesně bylo, ale my jsme měli Jablonec porazit. To je naše chyba. Pak byste se možná na to neptali.

Může za to únava po zápase v Dánsku?

Jablonec hraje poháry taky, program je nabitý, ale nelze se na něj vymlouvat. Nejde se za únavu schovávat.

Opět jste měl omezené možnosti při skládání sestavy. Už to vypadalo na návrat kapitána Dočkala, ale nebyl ani v nominaci. Proč?

Po předzápasovém tréninku říkal, že se ještě necítí stoprocentně připravený, aby utkání zvládl. Diskutovali jsme o tom, ale vyšlo z toho, že nepůjdeme do rizika, aby nebyl další problém.

Jediný gól proti Jablonci vypracoval Haraslín, který je v klubu necelé tři týdny. Naznačil možnosti?

Věříme tomu. Naskočil rychle a jsme rádi. Ukázal svoje přednosti. Čím tady bude déle, tak to bude lepší a lepší.

Na Bröndby a proti Jablonci jste postavil stoperskou dvojici Čelůstka - Hancko. Jak se vám líbili?

Čelůstka s Hanckem jsou pevnější, než co jsme předváděli předtím.