V prvních poločasech se musíme prosazovat mnohem víc, říká kouč Vrba

Sparťané poprvé v sezoně nehráli v týdnu pohárový zápas, účast v Evropské lize už mají jistou. A možná snad i proto se proti nováčkovi dlouho nemohli dostat do tempa.

První gól, který zápas zlomil, padl až osm minut po přestávce.

„Už v prvním poločase jsme měli dvě tři možnosti, kdy jsme zápas mohli překlopit na naši stranu. Ale nedali jsme je a výsledek pro nás nebyl dobrý,“ podotkl Vrba.

„A kdyby soupeř své nadějné situace dohrál, mohlo to být ještě horší,“ uznal sparťanský kouč. „Pomohla nám první branka, po ní jsme měli víc prostoru.“

Už v předchozích zápasech měla Sparta lepší druhý poločas, první z její strany bývá spíš rozpačitý.

Bylo to tak s Olomoucí, v Liberci či naposledy na Bohemians, kde body i tak po remíze 1:1 ztratila. Jinak vyhrává.

„Soupeři jsou proti nám ze začátku hodně důslední, dobře brání a my se nedokážeme prosadit. To musíme zlepšit, musíme se prosazovat mnohem víc. Třeba proti Hradci právě v druhé půli Hložek i Pešek byli v tomhle lepší, což udělalo rozdíl.“

Výkon do ofenzívy se mu v prvním poločase nezamlouval.

„Neměli jsme dobré postavení při zakládání útoků, soupeř nám to pak dokázal ztížit,“ všiml si kouč.

„Po přestávce jsme se v tom zlepšili, k tomu se přidala u soupeře únava a my jsme trestali. Výsledek je pro nás hodně pozitivní, pro Hradec možná trochu krutý. První poločas tady odehrál dobře.“

I kvůli početné marodce změnil kouč roli Hložkovi, který na hrotu uvolnil místo pro Pulkraba a sám hrál pod ním.

„Jestli mu to dneska zrovna sedlo? Adamovi to jde celou dobu, co jsem ve Spartě. Je pro nás hodně důležitý, hodně nám pomáhá a proti Hradci to zase ukázal,“ řekl Vrba.

Spokojený byl i s Pulkrabem, který poprvé nastoupil v základní sestavě. Byť gól nedal, byl cenný v práci pro mužstvo.

„Není hráčem do brejků, čtyři obránce najednou asi nepřesprintuje. Ale je tu od toho, aby uhrál první míče, ustál souboje. My po něm chceme věci, v nichž je silný,“ poznamenal Vrba.