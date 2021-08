Doma pod Vrbou v lize jen výhry. Série těší, ale ta naše koncovka, řekl kouč

Sparta v sobotu večer v 6. kole Fortuna ligy porazila České Budějovice 1:0, byla to její čtvrtá domácí výhra v novém ročníku. Na jaře po Vrbově nástupu zvládla vítězně všech osm utkání.

„Pěkná série, jsem rád, že pokračuje. Ale je to jen část toho, co chceme. Potřebujeme, abychom na výsledky doma navázali venku, abychom je tam potvrzovali,“ zdůraznil Vrba.

Ale nedokázali jste dát druhý gól, zápas definitivně rozhodnout. Neměl jste obavy, že by Budějovice z ojedinělé akce vyrovnaly?

Když jsem viděl tu statistiku. Snad třicet střel a jen jeden gól, což ukazuje na naší slabou produktivitu. Měli jsme toho strašně moc. Kdyby padl druhý gól, tak by možná pak přišly další.

Ale nepřišel.

A my jsme se až do konce obávali, aby nám z brejku nedaly gól. V tom jsou Budějovice silné a nebezpečné.

Co s tím?

Převahu jsme měli velkou, dominantní, chyběly jen ty góly. Ale ty rozhodují o všem. Rozhodují o tom, jestli jste úspěšní, nebo ne. My je nedávali, což je špatně. Na to, co jsme si vytvořili, co jsme pak zahodili, tak jsme dali jen gól ze standardky. Jde to na vrub ofenzivním hráčům, kteří by v těch situacích měli zachovat chladnou hlavu a být přesnější.

Po devatenácti minutách jste musel střídat Polidara. Co mu je?

Cítil achilovku, řekl si o střídání. Podle prvních zpráv to snad nebude nic vážného, ale uvidíme až po vyšetření.

Dlouhodobě zraněný je jiný levý bek Höjer, teď se zranil i jeho nástupce. Neuvažujete o tom, že do konce přestupního termínu někoho na pozici levého obránce přivedete?

Máme ještě Hancka, který sice hraje na stoperu, ale je to jedna z možností. Nechci předbíhat, počkáme na vyšetření Polidara. Pokud by achilovka byla natržená, asi bychom se o tom mohli bavit. Ale momentálně to vypadá tak, že to řešit nebudeme. U Matěje by to nemělo být dlouhodobé zranění.

Máte pořád spoustu marodů. Budete mít některého z nich po reprezentační přestávce k dispozici?

Někteří s týmem už část tréninku absolvovali. Doufám, že do dvou týdnů tři až čtyři hráči snad budou v pořádku. Cítí se mnohem líp, ale doktoři to hlídají, abychom to neuspěchali. To by se nám vymstilo.

Stoper Panák dohrával s velkou boulí na hlavě po úderu loktem. Nechtěl jste ho střídat?

Řekl si, že je v pohodě, že to dohraje.

Budějovický Škoda za úder ve výskoku dostal žlutou kartu. Měl ho podle vás sudí Franěk vyloučit?

Nezlobte se, ale na to se mi odpovídat nechce. Ale absolutně tomu nerozumím... Ne, fakt se nechci vyjadřovat. Něco bych řekl a mohlo by mě to pak mrzet.