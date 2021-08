Nepřesní, pomalí. Vrbovi se první půle nelíbila. Pak jsme se zlepšili, řekl

Osmý zápas v pětadvaceti dnech, k tomu početná marodka. Spartu už náročný program a s tím spojené nepříjemnosti dostaly.

Po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů, kdy v týdnu podlehla v Monaku 1:3, poprvé v novém ročníku nezvítězila v domácí soutěži.

Především v prvním poločase to nešlo. „Moc fotbalový z naší strany nebyl, druhá půle už byla lepší,“ souhlasil Vrba.

Sparťané byli zatavení, nevyhlíželi vůbec svěže.

„Velký rozdíl mezi prvním a druhým poločasem, to bylo nesrovnatelné,“ podotkl Vrba.

„Spoustu míčů jsme ztratili, byli jsme nepřesní v rozehrávce, naše hra byla strašně pomalá. Mohli jsme dostat víc než jeden gól.“

Druhý poločas se dlouho hrál v režii Sparty. Brzy vyrovnala, měla další možnosti, aby skóre otočila. Hložek trefil břevno.



„Naše hra už měla parametry. Je škoda, že jsme ty útočné akce nedokázali dohrát až do konce. Vytvořili jsme si dvě tři situace, z kterých jsme gól dát měli. Měli jsme být v koncovce klidnější, měli jsme to dohrát na volného hráče, místo toho jsme zbrkle vystřelili,“ litoval sparťanský kouč.

Nebo narazili na brankáře Le Gianga, který podal mimořádný výkon.

Až příliš šancí Sparta potřebuje na gól. To se opakuje v každém utkání, zakončení ji trápí. „S produktivitou měly problémy oba týmy, jinak by to skončilo pět pět,“ řekl Vrba.

Nepomohlo, že nasadil vedle Hložka další dva útočníky Pulkraba s Minčevem.

„Chtěli jsme to zvrátit, vyhrát, takže nic jiného, než tam poslat další ofenzivní hráče, nám nezbývalo. Ale je možné, že krajním obráncům už chyběla síla, křídla nemáme kým prostřídat, máme hodně zraněných,“ připomněl.

Dlouhodobě mimo hru jsou hráči na levý kraj Höjer a starší z Krejčích, zraněný je také Vindheim, který nastupuje zase na pravém kraji.

Pořád fit není mladší z Krejčích, několik týdnů bude chybět i další střední záložník a kapitán Dočkal.

„Věřím, že většina z marodů bude k dispozici po reprezentační přestávce,“ vyhlíží Vrba polovinu září.

Na Bohemians už využil stopera Štetinu, který chyběl od konce července. Na lavičce tak zůstal Panák, který se vrátil po vleklém zranění téměř po třech letech a pro sparťanské fanoušky je objevem.

„Štetina hrával pravidelně, už s námi delší dobu trénuje, tak jsme ho chtěli zkusit, jestli je definitivně v pořádku,“ vysvětlil Vrba.

„Panák byl připravený, ale víme, jaké měl problémy a nechtěli jsme, aby hrál tři zápasy během týdne.“