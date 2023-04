Vrba po Plzni: Situace začíná být komplikovaná, výsledky konkurentů překvapily

Viktorii dovedl ke třem titulům, třikrát do Ligy mistrů i triumfu v poháru. Loučil se zde v prosinci 2019. Od té doby vedl Razgrad, Spartu, Baník a od loňského podzimu je ve Zlíně.

„Společně s fanoušky jsem tady prožil dlouhé období a myslím, že to v určitých fázích bylo i období úspěšné. Vždycky se rád do Plzně vracím,“ svěřil se.

Ale jako soupeř jste zde zase neuspěl. Proč?

Rozhodly standardky. Dostali jsme z nich první dvě branky. Neuhlídáme hráče soupeře. Plzeň tyto situace umí zahrávat. Mají na to hráče. Na druhou stanu naše defenziva při bránění těchto situací byla špatná. Staňkovi se podařilo chytit Hlinkovo gólovou střelu a my jsme pak neuhlídali standardky. To prostě rozhodlo. Takhle to vidím.

Za stavu 0:2 už jste odpadli.

Plzeň poté předvedla hráčskou kvalitu, kterou disponuje. Když se podíváte na rozdíl v technice, práci s balonem. To bylo v posledních dvaceti minutách markantní.

Vaše vedení hlásilo, že do Plzně jedete vyhrát. Berete to tak, že jste úkol nesplnili?

Definoval bych to jinak. Nikdy nemůžete jít do zápasu s tím, že řeknete, že tady prohrajeme. Že jedeme na výlet. Naším snem bylo uhrát nějaký bod, tak bych to řekl. Neuhráli jsme ho, nesplnili jsme to a bohužel se domů vracíme s prázdnou. Přiznejme si, že Plzeň prostě byla lepší a zaslouženě vyhrála.

V Plzni se vám nepodařilo vyhrát se Spartou a ani se Zlínem. Která porážka vás více bolí?

Spíš bych hodnotil Plzeň. Ta odehrála výborné utkání a zaslouženě vyhrála. My jsme dnes bohužel neměli na to, abychom utkání zvládli. Herní kvalita, kterou Plzeň má, se ukázala jako rozdílová. Vítězství Plzně dnes bylo naprosto zasloužené. Kvalita hráčů Plzně a kvalita našich hráčů je jiná, a proto byl rozdíl tak vysoký.

Jaký vliv mají výsledky vaši konkurentů v boji o záchranu?

Markantní. Víme, jak hráli naši konkurenti v sobotu. Dostává nás to do situace, která už začíná být hodně komplikovaná. Některé výsledky nás překvapily, ale to tak ve fotbale bývá. My si musíme uvědomit, že co si neuhrajeme my, to nemáme a nikdo nám nepomůže. Je před námi zápas s Bohemians, který pro nás bude v domácím prostřední hodně důležitý. Každý bod je pro nás důležitý. Tři body s Bohemians by nás posunuli do role, kdy se dá hrát o baráž, respektive abychom o záchranu vůbec mohli hrát.

Před utkání i po něj jste byl vytleskáván plzeňskými fanoušky. Vnímal jste to?

Samozřejmě, že jsem to vnímal. Mám rád publikum, které je férové. I když tam bylo i něco, co mi fér nepřišlo. To už tak ale ve fotbale je. Já s fanoušky Plzně vycházím dobře a mám radost, když sem přijdu. Vždy vytvoří hodně dobrou atmosféru a mně se to prostě líbí. Oni byli dnes spokojení, já zklamaný, ale to je život.

Mohlo by podle vás toto vítězství nakopnout Plzeň k tomu, aby ještě potrápila pražská S?

To se uvidí v příštím kole, pro Plzeň je nesmírně důležité, protože hrají na Spartě. Uhrát s námi tři body je pro Viktorii povinnost, ale teď budou hrát o to, aby jejich postavení bylo co nejlepší. Když to teď nepotvrdí, tak to pro ně bude složité.