V polovině března se Sparta zhluboka nadechla, po sérii výher se zdálo, že může bojovat o titul. Ale od druhé poloviny dubna uhrála jen jednu výhru, jednu remízu a zaznamenala dvě porážky. Bída a zmar.

V Plzni napodobila na výkon z minulého týdne proti Hradci Králové (1:1). Byla horší než soupeř, málo nebezpečná, za celé utkání vyslala jedinou střelu mezi tyče, měla jedinou možnost ke vstřelení branky. A v obraně byla žalostná.

„Plzeň nás ve všem převyšovala. Zápas rozhodla v prvním poločase, trestala nás za nedůraz, nedůslednost, za neschopnost dostat se do výhodných situací. Byla jednoznačně lepší a zápas kontrolovala celou dobu,“ prohlásil sparťanský kouč Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Byl to výkon nehodný Sparty?

Nedokážu si to vysvětlit.

Bylo znát, že soupeř měl větší odhodlání?

Byl výrazně lepší. V důrazu, ve standardkách, převyšoval nás, rychle šel do vedení.

Podepsalo se na týmu, že cestoval k finále poháru na Moravu a pak nehrál?

Nemyslím si, že by se to mělo projevit. To bych vůbec nebral jako výmluvu. Nebyl to důvod, proč jsme utkání odehráli velice špatně.

Skórující plzeňské hráče dvakrát neuhlídal Hložek. Proč hlavičkáře měl na starost právě on?

Myslíme si, že Adam je taky slušný hlavičkář. Řešíme to na základě výšky, že těm hráčům věříme, že jsou schopní si s tím v soubojích poradit.

Po půlhodině jste střídal Wiesnera. Neměl jste ho vyndat už dřív?

Odehrál velice zvláštní utkání, od začátku se nechytil. Honí se vám hlavou leccos. Věřil jsem, že se může chytnout, moc náhradních možností kromě Sáčka jsme neměli. Čekal jsem do poločasu. Byla chyba, že jsem ho nestřídal dřív.

Fanoušci nechtějí titul pro Slavii, takže jim prohra v Plzni ani nemusí vadit. Hrálo to nějakou roli v přístupu k zápasu?

My nehrajeme za Slavii ani za Plzeň. My hrajeme za Spartu.

Máte obavu o svou pozici?

To mám vždycky. Zvlášť, když některá média o tom píší. Jsem připravený na všechno. Korektnost některých médií je opravdu obdivuhodná.