Kouč Sparty po ztrátě druhé příčky: Situace není dobrá, je složitější, než byla

Tři poslední zápasy venku, nula gólů a jeden bod. V Budějovicích 0:0, v neděli na Slavii 0:2, ve středu v Jablonci na katastrofálním hřišti 0:1.

„Je to špatně, na to nemám co říct. Situace začíná být složitá, mnohem složitější než byla,“ řekl Vrba po utkání v Jablonci v rozhovoru s redaktorem deníku Sport.

Zasloužili jste si prohrát?

Jablonec pro vítězství udělal víc než my. I když měl asi štěstí, že rozhodl dvě minuty před koncem. Je pravda, že měl víc šancí, proto je naše prohra zasloužená.

Čím si to vysvětluje výkon, který nebyl dobrý?

Byl špatný, vysvětlit si to teď nedokážu. Asi nám vadilo, že hřiště bylo takové, než na jaké jsme v poslední době zvyklí. Ale na hřiště se vymlouvat nechci. Jablonec byl důraznější, přímočařejší, využíval větší agresivity, proto zaslouženě vyhrál.

Mohlo se na mužstvu podepsat nepovedené derby?

Neřekl bych, že jsme prohráli kvůli derby. Jablonec to prostě zvládl líp.

Proti nedělnímu utkání na Slavii jste udělal dvě změny v sestavě, od začátku nasadil Karlssona i staršího z Krejčích, čili kreativní a technické hráče. Neměli vzhledem ke stavu hřiště hrát jiní?

Otázkou je, kdo by tam byl běhavější... Chtěli jsme sestavu protočit, mezi zápasy jsme měli přece jen kratší pauzu. Myslím si, že typologie našich hráčů je podobná.