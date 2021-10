Sparťanský kouč Vrba po derby: Moc si výhry cením, teď nás budou brát vážně

Popichoval vedle sedícího Lukáše Haraslína, který třísté derby rozhodl. Během tiskové konference v legraci některé z jeho odpovědí komentoval.

Z Vrby sálalo nadšení z triumfu nad rivalem, ale byla poznat i úleva, že týden pravdy zakončil tým úspěšně.

„Navázali jsme na čtvrteční výhru v Evropské lize s Rangers. Pro nás to byl důležitý týden, potřebovali jsme ho zvládnout. Za to jsem strašně rád,“ řekl Vrba.

Největší výhra za dobu, co jste ve Spartě?

Nemyslím si, že největší. Cením si všech zápasů, které jsme vyhráli. Ale důležitá, to jo. Jasně, porazit Slavii je zajímavé pro všechny.

Sparta na vítězství v derby dlouho čekala. Od března 2016.

Když jsem letos přišel, tak Slavie byla na jaře jediná, kdo nás porazil. V lize i v poháru. Tenkrát byla jednoznačně lepší, o to víc si dnešního vítězství cením. Chceme bojovat o nejvyšší příčky a kdybychom derby nezvládli, mezi námi už by byla velká propast a měli bychom to hodně složité. Je to důležitá výhra nejen kvůli postavení v tabulce, ale i pro sebevědomí Sparty. Myslím si, že po derby nás všichni budou brát vážně.

Nemrzí vás, že ligu přeruší reprezentační přestávka?

Když jsem po zápase seděl ve své kanceláři, kolegům jsem říkal, jak jsme se pomalu a složitě rozjížděli po minulé reprezentační pauze. Nevím přesně, kolik hráčů odjede, ale vrátí se po deseti dnech. Pro mužstvo i tréninkový proces je to zásah. Věřím, že se kluci vrátí s dobrou náladou a na poslední týden navážeme.

Nasadil jste stejnou sestavu jako proti Rangers. Byly stejné i pokyny? Pevná obrana, trpělivost, rychlý přechod po zisku míče?

Upozorňoval jsem hráče, že to bude podobný zápas jako ve čtvrtek. Čekali jsme na příležitost, dali gól. Vytvořili jsme si i další šance, ale bohužel je neproměnili. I proto byl zápas až do konce dramatický. Ale myslím si, že v závěru už jsme si to zkušeně uhráli.

Těžké zápasy s Rangers v Evropské lize i derby se Slavií jste uhráli s jedním vstřeleným gólem, přitom jste mohli v obou těsný náskok pojistit. Byly to pak nervy?

S Rangers nedal Pešek do prázdné brány, ale trefil břevno. Se Slavií zase Haraslín vyloženou šanci neproměnil. Je to škoda, závěr mohl být klidnější. Ale zase si o to víc cením, že jsme vzadu uhráli nulu. Pracovali jsme na výsledek a ten jsme uhráli.

Rozhodl Haraslín, který přišel až na konci přestupního termínu. Ukazuje, že je to posila?

Hledali jsme hráče, kteří nám z křídel pomůžou rychlostně. On i Pešek potvrzují, že to byla správná volba. Když ještě budou dávat víc gólů, bude to fantastický. Abyste byli i v Evropě úspěšní, potřebujete rychlé hráče. Když se to hraje do pomala, je to pak složité.

V tabulce jste Slavii přeskočili, byť má odložený zápas s Olomoucí k dobru. Ale nezapomíná se na Plzeň?

Nikdy jsem neřekl, že s Plzní nepočítám. Víme, že na ní máme ztrátu. My už Slavii máme za sebou, Plzeň s ní ještě hraje, takže minimálně jeden z nich ztratí. Ale je pořád ještě hodně zápasů, chceme být co nejvýš.