Za hozenou láhev do hlediště půjde trenér Vrba před disciplinárku

Baník Ostrava tápe, ve středu prohrál třetí domácí ligové utkání, v šesti kolech získal pět bodů a kouč Vrba vypjaté chvíle nervově nezvládá.

O víkendu v Jablonci byl frustrovaný, jak jeho tým zahazoval šance, že prohrával po gólu z přísně nařízené penalty. Na výroky sudích reagoval podrážděně.

Když pět minut před koncem ostravský Klíma vyrovnal na konečných 1:1, z Vrby vytryskly emoce. Gólovou trefu slavil s celou lavičkou a pak na tribunu do míst vymezených pro diváky hodil plastovou láhev s vodou.

„Tu flašku jsem hodil,“ přiznal pak na tiskové konferenci.

„Ale nikoho jsem netrefil. Možná si mě za to zase někdo pozve k soudu. Už jsem tady minule byl pozván k soudu, že jsem někoho zranil. Tentokrát jsem ale sledoval ten let flašky, která skončila doopravdy na prázdné sedačce. Takže jestli mě zase někdo bude za týden zvát na výslech, tak jsem to sledoval a fakt se nic nestalo. Bylo to hozené tak do prostoru, naštěstí nebyly plné tribuny, protože kdyby byly, asi by to dopadlo špatně. Nikomu jsem nos nezlomil, tentokrát,“ komentoval svůj prohřešek jízlivě.

K soudu nemusí, ale disciplinární komise se jeho chováním bude zabývat. Vrbovi hrozí peněžitá pokuta i zastavení činnosti, což by v praxi znamenalo, že by nesměl při zápasech na lavičku.