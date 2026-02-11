Dukla si už měla vybrat nového kouče. K poslednímu týmu ligy přijde Šustr

Dukla se v minulé sezoně zachránila v baráži proti Vyškovu a za zkušeného Petra Radu nový sportovní ředitel Martin Hašek vybral Holoubka.
V devatenácti podzimních kolech tým získal čtrnáct bodů a poslední nebyl jen díky o gól lepšímu rozdílu skóre.
V úvodních dvou jarních kolech však nebodoval, se Spartou a v Hradci prohrál shodně 0:3, klesl na dno a vedení klubu Holoubka i s asistentem Dominikem Rodingerem odvolalo.
Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí
Pro jeho nástupce Šustra to bude první angažmá v české lize. Jedenapadesátiletý bývalý útočník po skončení aktivní hráčské kariéry začínal u dorostu v mateřské Zbrojovce Brno.
V létě 2018 se posunul k prvnímu týmu, převzal ho po šesti kolech druhé ligy na deváté příčce a dovedl na třetí místo. V baráži pak odehrál vyrovnané duely s Příbramí, ale po dvou remízách 3:3 a 0:0 si Zbrojovka účast mezi elitou nevybojovala.
V průběhu podzimu 2019 Šustr v Brně skončil, po pár týdnech ho angažoval rovněž druholigový Prostějov. Během jara 2021 o něm uvažovala Olomouc, ale po skončení sezony nakonec zamířil na Slovensko. V Senici však v průběhu jara 2022 skončil.
Duklu si za rok představuji tak nějak jako současnou Karvinou, řekl trenér Holoubek
Vrátil se do Prostějova a v létě 2023 nastoupil na FAČR jako kouč reprezentační dvacítky. Než loni v létě převzal výběr do šestnácti let, jako člen realizačního týmu jedenadvacítky při zápase na mistrovství Evropy na Slovensku proti Německu zkolaboval.
„Pavel prodělal krátký kolapsový stav. Bezprostředně poté byl pod lékařským dohledem. Byl stabilizován, plně při vědomí a následně odvezen na týmový hotel do Bratislavy,“ sdělil tehdy tiskový mluvčí českého výběru Martin Gregor.
Jako hráč odehrál v letech 1998 až 2005 v nejvyšší soutěži 118 utkání za Zbrojovku a dal devět branek.