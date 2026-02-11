Chance Liga 2025/2026

Dukla si už měla vybrat nového kouče. K poslednímu týmu ligy přijde Šustr

Autor:
  17:54
Fotbalová Dukla si už trenéra vybrala. Nástupcem Davida Holoubka se podle informací iDNES.cz stane Pavel Šustr, někdejší prvoligový útočník, který naposled působil u mládežnických reprezentací. První trénink v novém působišti by měl vést ve čtvrtek, nejbližší zápas čeká poslední tým prvoligové tabulky v sobotu proti Zlínu.

Trenér Prostějova Pavel Šustr. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Dukla se v minulé sezoně zachránila v baráži proti Vyškovu a za zkušeného Petra Radu nový sportovní ředitel Martin Hašek vybral Holoubka.

V devatenácti podzimních kolech tým získal čtrnáct bodů a poslední nebyl jen díky o gól lepšímu rozdílu skóre.

V úvodních dvou jarních kolech však nebodoval, se Spartou a v Hradci prohrál shodně 0:3, klesl na dno a vedení klubu Holoubka i s asistentem Dominikem Rodingerem odvolalo.

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

Pro jeho nástupce Šustra to bude první angažmá v české lize. Jedenapadesátiletý bývalý útočník po skončení aktivní hráčské kariéry začínal u dorostu v mateřské Zbrojovce Brno.

V létě 2018 se posunul k prvnímu týmu, převzal ho po šesti kolech druhé ligy na deváté příčce a dovedl na třetí místo. V baráži pak odehrál vyrovnané duely s Příbramí, ale po dvou remízách 3:3 a 0:0 si Zbrojovka účast mezi elitou nevybojovala.

V průběhu podzimu 2019 Šustr v Brně skončil, po pár týdnech ho angažoval rovněž druholigový Prostějov. Během jara 2021 o něm uvažovala Olomouc, ale po skončení sezony nakonec zamířil na Slovensko. V Senici však v průběhu jara 2022 skončil.

Duklu si za rok představuji tak nějak jako současnou Karvinou, řekl trenér Holoubek

Vrátil se do Prostějova a v létě 2023 nastoupil na FAČR jako kouč reprezentační dvacítky. Než loni v létě převzal výběr do šestnácti let, jako člen realizačního týmu jedenadvacítky při zápase na mistrovství Evropy na Slovensku proti Německu zkolaboval.

„Pavel prodělal krátký kolapsový stav. Bezprostředně poté byl pod lékařským dohledem. Byl stabilizován, plně při vědomí a následně odvezen na týmový hotel do Bratislavy,“ sdělil tehdy tiskový mluvčí českého výběru Martin Gregor.

Jako hráč odehrál v letech 1998 až 2005 v nejvyšší soutěži 118 utkání za Zbrojovku a dal devět branek.

Vstoupit do diskuse

22. kolo

Kompletní los

21. kolo

Kompletní los

Bohemians Praha 1905 - FK Dukla Praha

22. 2. • 13:00 • Stadion Ďolíček, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Dukla si už měla vybrat nového kouče. K poslednímu týmu ligy přijde Šustr

Trenér Prostějova Pavel Šustr.

Fotbalová Dukla si už trenéra vybrala. Nástupcem Davida Holoubka se podle informací iDNES.cz stane Pavel Šustr, někdejší prvoligový útočník, který naposled působil u mládežnických reprezentací. První...

11. února 2026  17:54

Co třeba Španělsko, Itálie, Anglie a Česko? Fotbalisté vyhlíží los Ligy národů

Český záložník Václav Černý ve španělském obležení. Momentka z utkání Ligy...

Když nejvyšší úroveň Ligy národů hráli poprvé a dosud naposled, čeští fotbalisté během června a září 2022 uhráli bod se Španělskem a porazili Švýcarsko. Ale také dvakrát podlehli Portugalsku a...

11. února 2026  17:13

Sparťanky ve čtvrtfinále Evropského poháru dobývaly, s Austrií remizovaly

Sparťanské fotbalistky v úvodním čtvrtfinále Evropské poháru s Austrií Vídeň...

Fotbalistky Sparty se v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň neprosadily. Na Letné před téměř pěti tisíci diváky remizovaly 0:0. V první půli trefila Michaela Khýrová břevno....

11. února 2026  14:09

Zoufalé časy i činy v Tottenhamu. Obavy o záchranu a konec trenéra Franka

Dánský kouč vydržel v Tottenhamu necelou sezonu, po špatných výkonech a...

Po další blamáži byl trenér Thomas Frank v klidu. „Cítíte, že je vaše pozice v ohrožení?“ zeptal se ho reportér TNT Sports po úterní domácí porážce s Newcastlem (1:2). „Den před zápasem jsem s...

11. února 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19,  aktualizováno  11. 2. 13:13

Souček o rekordu: Udělal jsem pro něj maximum, ať jsou na mě v Česku hrdí

Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.

Jeho oslavy bývají vždy emotivní. Tentokrát jste ale poznali, že svou typickou helikoptéru prožívá ještě o něco víc. Aby taky ne! Tomáš Souček se v úterý večer proti Manchesteru United (1:1) dočkal...

11. února 2026  9:50

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

11. února 2026

Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Premium
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. „Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct...

11. února 2026

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

10. února 2026  23:35,  aktualizováno  23:38

Bez smlouvy ven? Nereprezentuješ! Bizarní argentinské pravidlo by škrtlo i Messiho

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby před čtvrt stoletím jako třináctiletý capart s rodiči nepřesídlil do Barcelony. Třeba by se z něj nikdy nestal fotbalový superhrdina. Dost možná by mu kariéru rychle...

10. února 2026  19:38

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly

Do jarní části vstoupila dvěma porážkami a klesla na poslední místo. I proto fotbalová Dukla mění trenéra. David Holoubek, jenž k týmu přišel loni v létě, končí a s ním také asistent Dominik...

10. února 2026  15:38

Když jsou cizinci nad limit. Sparta, Slavia, Dukla i Karviná musí před zápasy počítat

Sparťanský útočník Albion Rrahmani (vpravo) a Mouhamad Traore z Dukly

Pondělní příchod Jhoannera Chavéze znamená, že fotbalová Sparta má v kádru o tři cizince bez statusu občana Evropské unie víc, než kolik jich v jednom zápase může nastoupit. Podobně jsou na tom...

10. února 2026  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.