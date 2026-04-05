Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Nedělní zápas na Spartě byl pro Karvinou první od chvíle, kdy se před dvěma týdny provalilo, že se klubový šéf Jan Wolf podle policie snažil ovlivnit rozhodčí i hráče soupeře ve prospěch svého týmu.
„Chápu, že se na to ptáte. A nebudu lhát, ta situace nás ovlivnila. Čteme noviny, víme, co se píše. Víme, do jaké kauzy je klub zapojen,“ přemítal Němec.
„Ale naší povinností je hrát, soustředit se na fotbal a tohle neřešit, protože to stejně nemůžeme ovlivnit,“ zdůraznil kouč.
Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado
Karviná v Praze podlehla 0:2, ale zanechala sympatický dojem. „V kabině jsme nepozorovali rozladění, spíš mi přišlo, že se hráči soustředili na fotbal. Nálada není tak špatná, jak by si někdo mohl myslet,“ podotkl Němec.
„Snažíme se to vypustit z hlavy a jen se soustředit na vlastní výkon,“ přidal obránce Sebastian Boháč.
Kvůli jednání karvinského šéfa řeší klub etická komise asociace. Pokud dojde k závěru, že došlo k disciplinárnímu přečinu, hrozí týmu odebrání až dvaceti bodů, v krajním případě vyloučení ze soutěže.
„Pro hráče i trenéry je to logicky nepříjemná situace,“ řekl Němec.
Vedle toho zastavila činnost i karvinské opoře Samuelu Šigutovi, který čelí podezření z nekalých praktik z doby před přestupem do Karviné. „Co můžeme říct, tak Šigi je mimo tým a má individuální plán,“ upřesnil kouč.
Němec v neděli na Spartě zastoupil hlavního kouče Marka Jarolíma, který měl trest za žluté karty.
„V minulosti jsem pracoval u mládeže a na zápasy chodili rodiče a agenti. Teď tady bylo sedmnáct tisíc lidí,“ porovnával. „Snažil jsem se si to v rámci pracovních možností užít, ale užil bych si to líp, kdybychom si nějaký bod odvezli.“
Karviná jich na jaře nasbírala zoufale málo. Z osmi zápasů má jediný a po výborném podzimu jí hrozí propad do skupiny o záchranu.
„Jsme si vědomi, že jarní bilance není příznivá. Snažíme se to zvrátit. Věříme, že vyválčíme body, abychom se skupině o udržení vyhnuli,“ řekl Němec.
„Čekají nás zápasy, které nemusí být tak těžké jako ten na Spartě. Udržujeme hráče v pozitivní atmosféře, podporujeme je v tom, co umí,“ uzavřel.