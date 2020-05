Horváthův první trenérský triumf v lize. Snad potrápíme i Slavii, říká

Byť oficiálně se Horváthovi zřejmě triumf do statistik nezapíše, neboť ještě studuje profilicenci a tak je v zápise o utkání veden jako asistent Petra Čuhela.

Přesto: jak chutná první ligová výhra v roli trenéra?

Pro nás je to první větší krok k tomu, abychom se mohli poprat o záchranu a vytvořili tlak na mužstva před námi. Pocity mám samozřejmě dobré. Jsem přesvědčený o tom, že si dokážeme zhodnotit sílu mužstva - to, na co máme, a kluci to plní, jsou zodpovědní, nechtějí prohrát a teď se nám to prvně vyplatilo třemi body, takže jsem spokojený.

Co rozhodlo?

Zvítězila bojovnost nad fotbalovostí. Měli jsme první půli velké problémy s tím, že Sigma dobře kombinovala, nezachytávali jsme se s hráči, nechali jsme si dát gól a měli jsme spoustu dobrých pozic, které jsme nevyužili, protože jsme byli nervózní až ustrašení. Po celkem pěkné akci, které neskončila rovnou gólem, to Manu Antwi trefil hezky a dal na 1:1, což nám do druhé půle výrazně pomohlo. Sigma měla v podstatě neustále tlak, věděli jsme, že se do nás bude tlačit a spoléhali jsme na to, že nám vyjde brejk. Spojení Honzy Rezka s Matějem Polidarem bylo gólové, takže pro nás super a jedeme dál.

Vsadil jste na kvalitní defenzivu a rychlé brejky?

Ano.

Co se vám podařilo změnit, že Příbram pod vaším vedením získala ze dvou zápasů čtyři body?

Já jsem to mužstvo předtím neznal, viděl jsem videorozbory a mluvil s klukama, ale to mužstvo neznám ještě ani teď. Apeloval jsem na to, aby kluci měli zodpovědnost nejen sami k sobě, ale i ke klubu, za který hrají. Aby byli schopní na hřišti obětovat bolest a ta je dovede k vítězství. Jsem hrozně rád, že se to podařilo. Jsem přesvědčený, že hráči cítí, že by to mohla být cesta, kudy bychom mohli pokračovat. Když budeme mít výsledky, tak bychom chtěli přidávat víc fotbalu. Ale i tak si myslím, že tam nebyly špatné akce. Hráče máme na to, abychom fotbalově hráli, ale teď nejsme v situaci, kdy si to můžeme dovolit a dělat jednoduché chyby. Možná proto náš fotbal vypadá takhle jednoduše, ale fotbal je jednoduchý. Všechno už je vymyšlené a je potřeba tam dát srdce, které jsem ty dva zápasy viděl.

Dva góly jste dali ze dvou střel na bránu. Za produktivitu budete chválit?

To je skvělé. Dali jsme dva pěkné góly, ale zakončení mělo být víc.

Silně působila stoperská dvojice Dramé - Kingue. Můžete na ní stavět?

Já jsem předchozí zápasy viděl jen na videu a přišlo mi to prostupnější. Myslím si, že i pro soupeře, našince, je nepříjemné hrát proti dvěma klukům, kteří mají 190 centimetrů a neuhnou ze žádného souboje, jsou na tom velmi dobře fyzicky i fotbalově. Je to základní stavební kámen, ze kterého vycházíme.

Matěji Polidarovi jste našel místo na hrotu?

Jemu sedí pozice, kde může běhat. Takže oba kraje a hrot. On je hrozně poctivý a je na tom fyzicky velmi dobře, je schopný se pro mužstvo obětovat, je to na něm vidět. Musím říct, že jsem byl překvapený, jak je na tom fotbalově. Když jsem přicházel, tak jsem samozřejmě věděl, že už ho Sparta koupila, ale myslel jsem si, že je to tuctový hráč. A není.

V čem vyčnívá?

Teď už dal druhý gól, tak je to super.

A na den jste opustili poslední místo.

Je to psychická vzpruha. Ale v tuhle chvíli není rozhodující koukat na tabulku. Jsou to klišé, ale my se musíme koukat sami na sebe a vytvořit tlak na mužstva před námi a najít svůj herní styl, který nám bude vyhovovat a kterým budeme úspěšní. Nechci to zakřiknout, ale v těch dvou zápasech se nám to podařilo. Nesmíme se uspokojit, to bude hlavní do dalších dvou dnů. Teď máme doma Slavii, mužstvo, které hraje o titul, nic lehkého, ale vždycky když jsem jel do Příbrami já jako hráč, tak jsem tam nejezdil rád, protože se tam hrálo špatně. Doufám, že to bude trvat a že tímhle stylem potrápíme i Slavii.