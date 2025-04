Ve druhém poločase to už byl opět Baník, jaký fanoušci znají z většiny této sezony. Ale i tak poprvé v sezoně prohrál dva zápasy za sebou.

„Snažili jsme se zápas otočit. Dali jsme kontaktní gól a pak jsme měli i dostatek šancí, ale je třeba říct, že Jablonečtí měli spoustu především brejkových věcí, které nedořešili,“ prohlásil Pavel Hapal. „Asi nás to po tom poháru nějak dohnalo, protože dosud jsme doma skoro neztráceli. Je třeba se oklepat a jít dál. Zbývají čtyři utkání.“

A Baník je pořád třetí dva body před Spartou

Jak utkání s Jabloncem ovlivnilo vaše úterní vyřazení v semifinále poháru s Olomoucí 2:3?

Věřím, že úplně ne. Zklamání bylo cítit celý týden, ale snažili jsme se hráče znovu dostat do nějaké kondice. Na tréninku vypadali velmi dobře. Ve druhé půli, když tam byl nějaký střet, tak jsme dokázali balon vydolovat pro nás, kdežto v první to bylo naopak.

Pomohly vám změny v sestavě? Do druhého poločasu Zlatohlávka s Buchtou nahradili Kubala s Rusnákem?

Nevím, zda to bylo těmi změnami, ale přístup byl jiný. Byli jsme agresivnější, pohyblivější, soupeře jsme zatlačili na jejich polovinu a oni zlobili jen z brejků. Oni mají rychlé hráče, hlavně ty podhrotové, to nám dělalo problém. Dobře bránili, není náhoda, že jsou druhým nejlépe bránícím mužstvem ligy. I tak jsme měli nadějné situace. Bohužel jsme nebyli efektivní.

Chyběl vám ve středu zálohy Tomáš Rigo, který s Olomoucí utrpěl zranění kotníku?

Chybí, odehrál společně s Boulisem (Jiřím Boulou) celou sezonu. Boulis toho opět naběhal neskutečné množství. Je vidět, že on i celé mužstvo jsou po fyzické stránce připraveni dobře. Prostě nám to ten první poločas ve středu hřiště nefungovalo.

Ve druhé půli na Rigově postu hrál Matěj Šín a částečně Ewerton. V první půli útočník Zlatohlávek. Jak byste jeho výkon hodnotil?

Nebylo to úplně ideální. Je zvyklý na pozici výše, přece jen Šiňas tam ve druhém poločase byl daleko více cítit, hlavně v přechodu odzadu. Je to daň i za to, že Zlatan toho moc neodehrál a hlavně nastoupil na pozici, která není jeho. Ale nic bych mu nevyčítal, snažil se odevzdat maximum, ale nebylo to optimální i pro to, že není typ hráče na ten post.

Karel Pojezný z Baníku Ostrava kontroluje balon, sleduje jo Alexis Alégué z Jablonce.

Tak podle čeho jste se rozhodli pro něj?

Nechtěli jsme dělat příliš změn. Nějaké jsme udělali, ale týkaly se hráčů, kteří jsou na své posty zvyklí, ať to byl Holzer na své levé straně, nebo Kornezos v obraně místo Frydrycha. Kornezos tam hrál už pohár v Jablonci a dobře. Stejné to od něj bylo i dnes, až na nějaké situace při rozehrávce. V defenzivní činnosti nepropadl.

A ta náhrada za Riga?

To byla prakticky jen jedna změna. Hledali jsme hráče, který by tam mohl pasovat. Rozhodli jsme se pro Zlatana, více jsme nechtěli dělat nějaké rošády.

Teď se vám střed hřiště rozpadl úplně, protože Boula dostal čtvrtou žlutou kartu a v sobotu doma s Olomoucí nebude moci hrát. Je to další starost?

Dneska jsme shodou okolností dostali jen jednu žlutou kartu a zrovna Boulis. Zákrok byl takový, nevím. Šel tam na riziko, ale soupeř mu přišlápl nohu a spíše to byl faul na Boulu. Bohužel. I další hráči jsou v ohrožení, budeme si s tím muset nějak poradit.

Ostravský záložník Ewerton si kryje míč před jabloneckým Jakubem Martincem.

Ve druhé půli byl výkon Baníku lepší. Co jste hráčům o přestávce nejvíce vytýkal?

Byl jsem zlý, možná mě tak kluci dlouho neslyšeli. Ale nebudu úplně odkrývat, co jsem všechno řekl. Snažili jsme se probudit hlavně ty emoce a věděli jsme, že když dáme kontaktní gól, tak se dokážeme ještě změnit. A to se i stalo. Po to gólu jsme docela dominovali, měli jsme dost situací a chybělo kousek, někdy jen lepší řešení. Jo, trochu jsem zvýšil hlas, ale nebylo to nic extrémního.

Neprojevuje se na hráčích přece jen únava, protože se příliš nedaří ani Davidu Buchtovi a proti Jablonci chyboval i stoper Matěj Chaluš?

Pokud jde o Buchtiče, tak je to dané i Ewertonem, protože ho hodně hledáme. Klademe ale všem hráčům na srdce, aby otáčeli hru z jedné strany na druhou. Jenže Buchtič dostává méně míčů, ale momentálně není úplně ve své kůži, nepodává stabilní výkony, ale je pro nás možná další alternativou do středu hřiště. Pořád je to nebezpečný hráč, dokáže dát gól, situace vyřešit. Potřebuje větší podporu v rozehrávce, mohl by dostávat více balonů, ale určitě to není ten Buchta, kterým byl před pár utkáními.

A Matěj Chaluš?

Zase jel nadoraz, ale vyčítám mu, že hodně riskuje, že chce předskočit soupeře, nebo proběhne soubojem. Myslím, že i ten gól Jablonce z ofsajdu byl po nějaké jeho chybě v rozehrávce, která se dala řešit jednoduše na lajnu, na kraj. Nebudu ho podle jednoho zápasu odsuzovat nebo soudit. Vzadu jsme trochu limitovaní, ale Chaluš podával výborné výkony a zase bude. Jeden zápas nevyšel, což bych přičetl celému mužstvu, protože ten první poločas nás zlomil.