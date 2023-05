Zbývající zápasy nevypustíme, ujišťuje ostravský trenér Hapal

„Ulevilo se nám. Ani nevíte, jak jsem šťastný,“ přiznal ostravský trenér Pavel Hapal, který na podzim trápící se mužstvo převzal po Pavlu Vrbovi.

Jaký to byl s Teplicemi zápas?

Změnili jsme rozestavení, které jsme trénovali jen krátce. V úvodu nám to trochu komplikovalo rozehrávku, nebyli jsme přesní hlavně odzadu. Ale vytvořili jsme si spoustu gólových příležitostí. Škoda penalty v závěru.

Tu zavinil Patrik Měkota, pro něhož to byla prvoligová premiéra. Obstál?

Odehrál dobrý zápas. Sice udělal pentli, ale nevyčítal bych mu to. Je mladý, zvládl to.

Se třemi obránci a pětičlennou zálohou jste byl spokojený?

Naším záměrem bylo dostat do hry dva útočníky. Předpokládali jsme, že by to na Teplice mohlo fungovat, protože co tam přišel trenér Zdenko Frťala, zkvalitnily defenzivu. Nedostávají moc gólů, tak jsme to chtěli risknout se dvěma hroty. Bylo to znát. Jsem rád i za to, že jsme si záchranu uhráli sami.

Při hře se čtyřmi obránci a čtyřmi středopolaři byste si postavit dva útočníky netroufl?

Při takovém rozestavení by proti Teplicím, které mají tři obránce a pět záložníků, jeden hráč propadal ve středu hřiště. A nemáme stopery. Hodně jich je zraněných, proto jsme zapojili i mladého Měkotu, protože v minulých dvou utkáních za béčko byl velice dobře hodnocený i od trenéra. Zvládl utkání se ctí, i když bylo znát, že ještě nemá takovou jistotu.

Hru se třemi obránci jste zkoušeli už dříve.

Jednou jsme tak hráli s Hradcem Králové, ale nevyšlo nám to výsledkově, i když v defenzivě tolik chyb nebylo. Teď jsme se k tomu vrátili z taktických důvodů.

Srdjan Plavšič (uprostřed) z Baníku Ostrava oslavuje vstřelený gól do sítě Teplic

Může být varianta se třemi stopery dlouhodobějším řešením?

Může. Chtěli jsme to i dřív, ale celou sezonu se potýkáme se zdravotním stavem stoperů. Jediný zdravý byl snad jen Karel Pojezný. Chtěli bychom to praktikovat a měnit se čtyřčlennou obrannou řadou, abychom byli variabilnější.

Muhamed Tijani a Ladislav Almási společně na hrotu obstáli?

V některých situacích jim chyběla větší součinnost, ta ještě není ideální. Když jde jeden do hlavy, druhý musí jít za něj a podobně. Měli by být blíž u sebe, na tom ještě musíme zapracovat. Hráli spolu poprvé, ale vypadalo to slušně.

O Almásiho je už delší dobu zájem. Teď sice hodně marodil, ale tušíte, zda v Ostravě zůstane?

Věřím, že ano. Smlouvu má. Ale někdo přijde se zajímavou nabídkou a může to být jinak.

Jak se budete vyrovnávat s odchodem Srdjana Plavšiće?

Je hráčem Slavie, kam se musí v prvé řadě vrátit. Mluvil o zahraničí, líbilo by se mu Španělsko, což bych mu samozřejmě přál. Ale víte, jaký je fotbal... Všechno se může zamotat. My o jeho služby stojíme. Jeho odchod by určitě byla komplikace. Uvidíme, jak moc s ním budou počítat ve Slavii a co se bude dít. Mluvil jsem s ním, ví, že o něj máme zájem. Ale nevím, jestli to bude možné.

Na hostování jsou v Baníku i brankář Jiří Letáček z Pardubic a obránce Eldar Šehić z Karviné. Je kolem nich něco nového?

Co mám poslední informace, uplatnili jsme na ně opce, takže by oba měli být od příští sezony našimi hráči.

A co Eduardo Cadu?

U něj opce není, budeme muset jednat s Plzní. Máme o něj zájem, ale uvidíme, zda na něj budeme moci dosáhnout. Každopádně pozitivní je, že Cadu by u nás rád pokračoval.

Jste zachránění. Dá se čekat, že ve zbývajících zápasech dostanou příležitost další mladí hráči?

Je to ve hře, určitě se o tom budeme bavit, ale nejdřív se musíme podívat na náš zdravotní stav. A také nechci nic podcenit. Nechci se potom dívat do očí trenérů, kteří ve zbývajících dvou kolech hrají o holý život.

Vaši kolegové by to možná neřešili...

To je možné, ale já ctím fotbal. Takový nebudu.

Takže nadcházející utkání ve Zlíně a doma s Pardubicemi nebudete brát jako nějaký test hráčů na příští sezonu?

Co chcete zkoušet... Mladí už tam byli jako Šín. Hrávají i Jaroň a Buchta. Teď přibyl Měkota. Mladé hráče zapojujeme, ale teď nebyl prostor na nějaké experimenty, protože jsme nebyli zachráněni. Zaznamenal jsem i kritiku ohledně Miškoviće, ale to je taky mladý hráč. I když není Ostravák, ale Chorvat, je mladý. Mám ho v kádru, to ho mám zmačkat a zahodit? Taky čekal dlouhou dobu na šanci.