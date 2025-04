Od Hapala k Hapalovi. Jak současný kouč Ostravy mění vzájemné zápasy se Spartou

Baník Ostrava versus Sparta Praha, sobota 16:00.

Vzhledem k tomu, jak je Slavia odskočená na prvním místě, se na vyprodaném stadionu ve Vítkovicích odehraje zápas sezony. Druhý proti čtvrtému, nejlepší mužstvo jara proti obhájci titulu.

„Vím, že Baník se Spartou jsou velké zápasy, mají výbornou atmosféru a fanoušci je hodně prožívají. Ale zatím jsem to vždycky pozoroval jen z dálky,“ poznamenal jeden z ofenzivních tahounů Michal Kohút, jenž do Baníku přišel v zimě ze Slovácka. „Věřím, že fanouškům uděláme radost.“

Nejlepší týmy jara 1. Baník 8 zápasů, 21 bodů

2. Slavia 19 bodů

3. Sparta 18 bodů

4. Olomouc 13 bodů, skóre 15:7

5. Plzeň 13 bodů, skóre 13:10

Ti, kteří přejí Baníku, si radosti v letošním ročníku užili nad poměry. Ti sparťanští po dvou úspěšných letech k ní důvodů moc neměli. Snad jen loni v létě postup do Ligy mistrů, v ní první zápas se Salcburkem či nedávné vítězné derby proti Slavii.

Když minulý víkend Sparta podlehla doma Plzni, klesla na čtvrtou příčku. Tři kola před koncem základní části se dostala do velmi složité pozice.

Když nevyhraje v Ostravě, s největší pravděpodobností půjde do nadstavby až ze čtvrté příčky, což by znamenalo tři venkovní zápasy na Slavii, znovu v Ostravě a v Plzni. A to není los, který by u fanoušků vzbuzoval naději na návrat na druhé místo.

Utěšovat se mohou pohledem do nedávné minulosti. Sparta v Ostravě poslední tři zápasy vyhrála včetně osmifinále poháru, předchozí tři skončily remízou a předtím znovu vyhrála.

Vzájemná utkání Sparty a Baníku Sparta - Baník 1:3, říjen 2024 Pavel Hapal trenérem Baníku

Sparta - Baník 2:1

Sparta - Baník 4:3

Baník - Sparta 0:1

Baník - Sparta 0:3

Baník - Sparta 2:3, pohár, listopad 2022, Pavel Hapal trenérem Baníku

Sparta - Baník 1:1

Sparta - Baník 3:1

Sparta - Baník 2:1

Baník - Sparta 2:2

Sparta - Baník 3:1

Sparta - Baník 1:0, pohár

Baník - Sparta 0:0

Sparta - Baník 3:2

Sparta - Baník 5:0, pohár

Baník - Sparta 0:0

Sparta - Baník 2:0

Sparta - Baník 3:0

Sparta - Baník 3:2

Baník - Sparta 0:1

Baník - Sparta 3:2, duben 2018 - Pavel Hapal trenérem Sparty Poznámka: tučně vyznačená utkání jsou výhry Baníku

Baník uspěl doma naposledy v dubnu 2018, což byl poslední ročník před zavedením nadstavbové části. Tenkrát chytal Laštůvka, v obraně hrál Azackij, v záloze Hrubý či Hlinka a v útoku Poznar s Barošem. Právě místní ikona čtyři minuty před koncem rozhodla o vítězství 3:2.

Spartu tenkrát vedl právě Hapal, jenž v průběhu jara nahradil Andreu Stramaccioniho. V bráně byl Nita, v obraně Kaya, v záloze Stanciu, Kanga, Plavšič, střídal Ben Chaim, na hrotu Šural. Sparta pokaždé prohrávala, vyrovnávali Kanga a po přestávce Václav Kadlec. Na hlavičku Baroše těsně před koncem už odpovědět nestihla.

Hapal tenkrát špatně rozehranou sezonu dokoučoval na pátou příčku. Když v letní kvalifikaci Evropské ligy úvodní duel 2. předkola tým v Srbsku se Suboticou po velmi špatném výkonu prohrál (0:2), vedení klubu ho odvolalo. Po dvou utkáních nové sezony.

Kouč tenkrát dlouho bez angažmá nezůstal, během podzimu 2018 přijal nabídku slovenské reprezentace, kde působil dva roky. Pak dva roky pauza a od října 2022 je v Baníku.

Ve své první neúplné sezoně s týmem bojoval o záchranu, loni ho vytáhl na čtvrtou příčku a hrál kvalifikaci o Konferenční ligu, s favorizovaným FC Kodaň vypadl na penalty. A letos to vypadá na nejlepší ročník od titulu v roce 2004.

Když v sobotu Baník znovu Spartu zdolá, uhájí druhé místo před Plzní, kterou v březnu porazil na jejím stadionu. A pokud nezpacká zbývající utkání v základní části na Dukle a doma proti Bohemians, půjde do nadstavby z druhé příčky, takže s Plzní i Spartou bude hrát v Ostravě.

„Sparta začala jaro dobře, měla dlouhou sérii výher. Teď sice dvakrát prohrála, ale hlavně v ofenzivě má pořád velkou kvalitu,“ zmínil Hapal. Sparta vyhrála šest jarních zápasů za sebou, poté však podlehla v Liberci a doma Plzni. Baník má z osmi duelů sedm výher, body ztratil jen na Slavii.

„Nebudeme ustupovat od našeho stylu, budeme se snažit hrát jako celé jaro. Celé to samozřejmě bude umocněno vyprodaným stadionem, ale nebojím se toho, že by to na nás mělo dolehnout. Kulisa je skvělá celou sezonu, jsme na ni zvyklí. Naopak nám pomůže a doufám, že nás fanoušci znovu poženou za vítězstvím,“ poznamenal Hapal.