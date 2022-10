Vítězná premiéra dala Hapalovi zabrat. Nemůžu ani mluvit, smál se kouč Baníku

Dva roky jsem na nikoho nekřičel. Děcka mám velké, tak ani na ně,“ usmál se trenér. „I tričko mám durch,“ pokračoval.

Tak jaký váš návrat do Baníku po šestnácti letech byl?

Hráli jsme s mužstvem, které patří mezi nejlepší čtyři týmy v lize, i když jeho bodové ohodnocení tomu neodpovídá. Ale hráči Slovácka o sobě vědí, jsou dlouho spolu. Nám hodně pomohlo rychlé vedení.

Ve 26. minutě byl stav 2:0. K tomu soupeř od 38. minuty hrál bez vyloučeného Jana Kalabišky. I to vám pomohlo?

Ta červená byla pro nás trochu problém. Začali jsme se bát o výsledek. Ale bylo tam od nás nasazení, bojovnost. Skřípala nám však kombinace, měli jsme hodně hloupých ztrát. Čeká nás ještě hodně práce.

Filipu Kaločovi jste dal hlavně obranné úkoly a postavil ho před stopery. Co vás k tomu vedlo?

Chtěli jsme se tlačit dopředu, hrát ofenzivně. Říkali jsme si, že Slovácku možná dojdou síly, protože má nabitý program, jenže to se nepotvrdilo. Kaloč ale odehrál výborné utkání, držel prostor šestky, což před tím asi nebylo, protože se pohyboval i po stranách.

Zmínil jste, že Slovácku síly nedocházely. Nechyběly ale vašemu týmu ve druhém poločase, když vás soupeř i v deseti přehrával?

Dost dělá hlava. Vedete 2:0 a hrozilo podcenění. Nedostávali jsme se dopředu do kombinací, neměli jsme mezihru, což ale zapříčinily hloupé ztráty míče. K tomu měl soupeř dvě standardky a po rohu dal kontaktní gól. To vaší hlavou zakýve. Ale zachránil nás třetí gól, to už jsem cítil, že utkání dobře dopadne.

Na místo stopera jste vedle Michala Frydrycha postavil Karla Pojezného. Co je s Davidem Lischkou?

Karel zvládl utkání velice dobře, víme, že je silný v kombinacích. Lišák má svalový problém. Není ale nikterak vážný, takže věříme, že se k nám brzo připojí.

Co jste od středy, kdy jste mužstvo převzal, stihl udělat?

Moc toho nebylo. Změnili jsme postavení při obranných standardních situacích, bránili jsme zónově. To jsme trochu trénovali. Spíše jsem vsadil na zkušenost, na nasazení, na to jsme dbali. Snažili jsme se hráče vyhecovat, aby šli na hřiště odevzdat maximum. Některým docházely síly, ale lavičku máme docela širokou, takže jsme se snažili sestavu oživit střídáním.

Poprvé v sezoně se gólově prosadili Ladislav Almási, Srdjan Plavšič i Filip Kaloč. Zvedne je to?

Hlavně doufám, že to pomůže celému mužstvu. Ofenzivní hráči jsou od toho, aby gól dali. Kaloč měl defenzivní úkoly, ale jeho gól nás uklidnil. Nebýt toho, byl by zápas v závěru ještě hodně těžký. Mělo by to být psychické povzbuzení pro všechny hráče.

Stejně jako vítězství...

Rozlosování teď máme velice těžké. Nechci žádného soupeře podceňovat, ani přeceňovat, ale venku máme obhájce titul Plzeň a po tom Slavii Praha. Doma Mladou Boleslav a Bohemians, a když jsem viděl, jak nyní hrají... Každopádně je ta výhra nad Slováckem úleva. Hráči na výhru doma čekali. Věřím, že je trochu nakopne. Potrénujeme, i když moc času není, protože ve středu hrajeme ještě pohár ve Velvarech. Možná obměníme sestavu a půjdeme dál.

Jako asistent vám vedle Jiřího Nečka zůstává David Oulehla. Je to definitivní, anebo budete hledat někoho jiného?

Chtěli jsme Tomáše Janotku z Olomouce, ale je pod smlouvou (trénuje U19). Měl zájem přijít hned, takže je logické, že čekat na něj by ztrácelo smysl. David Oulehla měl zůstat i tak. Neznamená to, že by byl stranou. Neznali jsme se, ale sedli jsme si a během tří dnů si něco řekli. Může nám to klapat.