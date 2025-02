Ostravští se snažili utajit, že v mužstvu řádí viróza. Zápasy odkládat nechtějí

„Hráči padali po jednom, po dvou. Den před utkáním onemocněl Prekop, Kubala měl ještě ráno zvýšenou teplotu, úplně fit nebyli ani další hráči, ale řekli jsme si, že máme silný kádr, že nebudeme nic odkládat, což se potvrdilo,“ řekl trenér Hapal.

V ostravské prvoligové základní sestavě tak poprvé nastoupil Michal Fukala. Šanci dostal i Samuel Grygar. Ostravským z obvyklého kádru chybělo šest hráčů.

Tomáše Riga vyřadily čtyři žluté karty, Erika Prekopa, Karla Pojezného, Jana Jurošku a Alexandra Munksgaarda viróza. K tomu Daniel Holzer je po zranění.

„V některých situacích nám tolik nefungovala fotbalovost, ale o to větší bylo srdce. Měli jsme dvě tři velké šance, zatímco u Olomouce si žádnou nevybavuji. Určitě ale více držela míč, kombinovala,“ uvedl Hapal.

Dodal, že i hosté byli oslabeni. Chyběli jim dlouhodobě zranění útočníci Jan Kliment a Lukáš Juliš, záložník Jan Vodháněl a stoper Jan Král.

„U nás v kabině něco řádilo, ale semkli jsme se,“ pochvaloval si výhru Fukala. „Ve druhé půli nám už asi docházely síly, někteří kluci odpadávali. Také na sobě něco cítím... Něco nám tam lítá. Už to bylo o tom hlavně udržet nulu a ubojovat to.“

Jiří Spáčil z Olomouce (vlevo) bojuje o míč s ostravským Ewertonem.

Podle Hapala mužstvo ukázalo neskutečnou morálku, když i v tomto stavu dokázalo zvítězit.

„V minulosti jsme odehráli dobré zápasy, s kolegy jsme vzpomínali na domácí utkání s Jabloncem. Neodehráli jsme ho zle, ale soupeř dal gól,“ připomněl Hapal. „Nynější tým dozrál k tomu, že zvládne zápasy i tak, že my dáme jeden gól a dokážeme vedení ubránit.“

V základu Baníku byli překvapivě především Fukala, který od svého letního příchodu odehrál v lize poprvé více než jednu minutu, a Grygar, jenž nastoupil podesáté a potřetí v základu.

„Zvládli to,“ hodnotil Hapal. „Odpracovali to s nulou, ale bylo cítit, že na hřišti dlouho nebyli. V přípravě s týmem hráli. U Fukiho to však vypadalo, že i on lehne, protože v týdnu měl bolesti hlavy. Ale řekl, že ne, že hodně dlouho čekal na příležitost a že udělá všechno pro to, aby nastoupil.“

Podobně na tom byl i Grygar. „Po utkání měl znovu zvýšenou teplotu, ale byl to pro něj první zápas v základní sestavě, kdy jsme naplno bodovali. Dal do hry srdce,“ těšilo Hapala.

Jaký je výhled, že se ostravští fotbalisté dají do příštího utkání do pořádku? To nastoupí 16. února od 18.30 na hřišti Slavie.

„Obavy mám,“ přiznal Hapal. „Teď někteří hráči leží, ale věřím, že se z toho dostanou. Uvidíme. Dali jsme mužstvu dva dny volna. Kluci mají individuální plány a na regeneraci budou chodit po menších skupinách, aby nebyli všichni pohromadě. Na to, jak na tom budeme, si počkáme do středy.“

Viróza se prohnala i sousední Karvinou, které vedení ligy duel na Dukle odložilo.