Komplex Plzeň? Do hlavy si to nedávám, je třeba jít dál, řekl trenér Hapal

Byť fotbalisté ostravského Baníku výkonnostně stoupají, stále za nejlepšími třemi českými týmy zaostávají.

„Něco takového si do hlavy nedávám. A nevěřím, že by to dělal někdo z hráčů,“ odmítl ostravský trenér Pavel Hapal, že by na jeho mužstvo tíživá bilance doléhala.

„Třeba Chaluš je tady tři měsíce, s Baníkem nikdy před tím proti Plzni nehrál. Musíme být trpěliví. Čtvrtý jako v minulém ročníku ligy Baník také dlouho nebyl...“

Stoper Matěj Chaluš upozornil, že v lize není žádný lehký soupeř. „Doma s Hradcem, s Jabloncem, v poháru s Kodaní, všechno to byly těžké zápasy a zvládli jsme je,“ upozornil Chaluš.

Tak čím to, že s Plzní si Ostravští neporadili, když všech šest předešlých domácích duelů této sezony vyhráli?

„Ukázala, jak je kvalitní, jak je produktivní,“ odpověděl Chaluš. „Nehráli jsme špatně, akorát když uděláte chybu v jiném zápase, soupeř ji nepotrestá. S Plzní ani chybovat nemusíte a využije příležitosti, které si vytvoří. Díky tomu vyhrála.“

Plzeňák Pavel Šulc blokuje střelu Jana Jurošky z Ostravy.

Hapal prohru přičítá chybám v defenzivní činnosti. „Soupeře jsme jednoduše pouštěli do zakončení a šancí. I když jsme ve všech statistikách včetně střel a držení míče byli lepší, nedokázali jsme si nic pořádného vypracovat,“ uvedl kouč.

Připomněl, že Baník dostal úvodní gól už v 5. minutě z první situace soupeře po jednoduchém balonu za obranu, který na Adua poslal Sojka.

„Hráči pracovali, makali, chtěli s výsledkem něco udělat, ale pak přišel druhý gól Plzně, břevno a jednu gólovku chytil brankář Markovič,“ řekl Hapal. „V obraně to bylo špatné, ale nemyslím si, že to bylo jen stoperskou dvojicí. Celkově jsme špatně bránili a naopak v útočné šestnáctce jsme měli minimum věcí. Furt nám chybí přesná přihrávka, zakončení. Měli jsme dvacet střel, ale dali jen jeden gól v závěru. A po něm jsme hned z rozehrávky inkasovali.“

Ostravští promarnili příležitost bodově se na třetí Plzeň dotáhnout.

„To nás samozřejmě mrzí, ale nepřemýšleli jsme nad tím. Zápasů je ještě spousta,“ namítl Hapal. „Doma jsme poprvé prohráli. Je třeba zvednout hlavu a jít dál. Čeká nás těžký program. Nejdříve Pardubice a pak pohár ve Varnsdorfu.“

Trenér Hapal proti Plzni vsadil na čtyřčlennou obranu, do níž se vrátil stoper Michal Frydrych.

„Vrátili jsme se do úspěšné sestavy s Kodaní,“ připomněl kouč domácí výhru z předkola Konferenční ligy 1:0. „Věřili jsme, že budeme hrát přes strany a bude to pro nás výhoda. V určitých fázích to fungovalo, hlavně v první půli. Ale nedokázali jsme si nic kloudného vytvořit a soupeř nás trestal z brejků. Frydrych s Chalušem odehráli v létě těžké zápasy, takže jedinou změnou byl Kubala za Šína.“

Matěj Šín naskočil do hry ve druhé půli.

„Přijel dva dny před zápasem a dva dny netrénoval. Měl regenerační trénink, absolvoval nějaké vyšetření, takže nebyl v tréninkovém procesu,“ zmínil Hapal start Šína v reprezentaci do 21 let. „Šíňas je velice důležitý pro tohle mužstvo, ale v minulých dvou třech zápasech se nám zas až tak nelíbil. Nehrál podle představ. Ani v národním mužstvu neodehrál nadstandardně kvalitní zápas. Proto jsme k té změně sáhli. Druhá věc je, že v poslední době nám moc nepomáhala střídání. Tentokrát ano. Šíňas dokáže něco vnést do rozjetého zápasu. A dal gól. I to byl jeden z důvodů.“

Ostravští v duelu s Plzní střídali po hodině hry. Neuvažovali trenéři o změnách už v poločase?

„Chtěli jsme dát klukům prostor. Pak jsme přešli do trojky vzadu, ale i tak byla Plzeň v rychlých přechodech velice nebezpečná. A přes jejich kvalitní defenzivu jsme se nedokázali dostat,“ uvedl Pavel Hapal.