Porážkou 0:4 vyrovnal uherskohradišťský tým rekordní domácí ligovou prohru s Ostravou ještě z éry staroměstského Synotu (2001) a z krajského derby se Zlínem (2018).

„Fotbal je o výsledcích a ty nemáme. Je logické, že tahle otázka (odvolání) visí ve vzduchu. Tlak vnímám. Ale to není otázka na mě, ale na vedení,“ pronesl na tiskové konferenci Smetana; chuť pokračovat má. „Není v mé povaze něco vzdávat.“

Podle informací iDNES.cz by ještě v neděli mohlo užší vedení klubu jednat o jeho budoucnosti ve Slovácku, které ho na podzim vykoupilo z Ružomberoku.

V týdnu před nedělním zápasem přitom skončil první asistent Tomáš Polách, který vydržel v Hradišti jen čtvrt roku. Jeho odchod zůstal bez komentáře.

„Propadli jsme, byli jsme až naivní. Některé tahy ani personálně nevyšly. To jde za mnou,“ kál se Smetana.

Pod jeho taktovkou získalo Slovácko ve 13 kolech pouze 10 bodů, v tabulce se propadlo na 13. místo a od barážové pozice ho najednou dělí jen osm bodů. Na jaře se zmohlo na jedinou výhru nad Českými Budějovicemi, ligového odpadlíka porazilo 2:1 s kupou štěstí.

V neděli se od něj naopak kompletně odvrátilo. Hamza při svém prvoligovém debutu v základní sestavě orazítkoval přízemní ránou už ve 4. minutě tyč, Kvasina po centru Jurošky zakončoval z jedné těsně vedle, Trávník ze dvou metrů poslal míč jen do břevna, tyčkový hattrick dokonal Kvasina. To vše za první poločas, který ale Slovácko prohrálo 0:4!

„Ve výsledku byly naše šance jedno. Je to obrovská ostuda, ponížení. Věřím, že hůře už být nemůže,“ omlouval se záložník Michal Trávník.

„Co je, co je, co je?!“ skandoval slovácký kotel už ve 20. minutě, kdy Mikula nachytal Heču na přední tyč a poslal domácí do dvougólového manka.

„Co to ku... je, co to ku... je?!“ přitvrdili domácí fanoušci o čtvrt hodiny později, když kosovský útočník Zyba zatloukl čtvrtý gólový hřebík do slovácké rakve.

„Smetana ven, Smetana ven!“ žádali o pár chvil později trenérovu hlavu.

Hned po poločasové přestávce nejvěrnější příznivci kotel za domácí bránou na protest proti tristním výsledkům i hernímu projevu mužstva hromadně vyklidili a přestěhovali se na druhou stranu pod světelnou tabuli, kde vedle sektoru hostů fandili Liberci.

Fotbalisté Slovácka si vyříkávají s fanoušky zápas s Libercem, který prohráli 0:4.

„Nemůžu se jim divit. Ani výkony nejsou ideální,“ podotkl Smetana.

Po zápase nakonec kotelníci hráčům po několikaminutové relativně klidné debatě zatleskali.

„Nechci to moc rozebírat, ale nějaké věci jsme si vyříkali. Máme tady výborné fanoušky, kteří za námi vždycky stojí a vždycky budou stát. My si toho ceníme. Je nám smutno, že jim teď neděláme radost,“ prohodil Trávník.

Jestli u toho bude příště i Smetana, se teprve uvidí. Slovácko ale potřebuje akutně zabrat, najednou nad ním visí hrozba baráže.