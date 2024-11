Sedmistovka? Děkovačka? Smetana vnímal při své slovácké premiéře jen zápas

„Internet ani sociální sítě nesleduji, takže mně některé věci unikají. A hlavně v týdnu toho bylo tolik, že jsem to nezaznamenal. Koncentrovali jsme se, ať do týmu dostaneme co nejvíce, ale ať jej zároveň nezahltíme, a vytěžíme ze zápasu co nejvíce. Uteklo mi to,“ omlouval se Smetana na tiskové konferenci vedle sedícímu mluvčímu Marku Jurákovi.

Po utkání, v němž jeho mužstvo srovnalo gólem do šatny, si potřásl rukou se švédským koučem soupeře Andreasem Brännströmem a ze zimy zamířil do tepla kabin.

„Fanouškům děkuji. Je to příjemné. Vážím si, že můžu být v ligovém klubu, který má kvalitu i historii. Týmové zvyky musím poznat,“ povídal nástupce Romana Westa, jehož Slovácko představilo v reprezentační přestávce.

„První dva dny jsme začali ve velkém tempu. Všem nám to sedí. Pomalinku si zvykáme, co máme hrát. Prvních dvacet minut to šlo vidět. Je dobře, že přišel nový trenér. Dostali jsme nový impulz,“ shrnul autor jediné slovácké branky Michael Krmenčík.

„Nechci se pouštět do srovnání. Ale řeknu, jak to bylo. Každý den jsme měli video. Trenér dbá na taktické prvky, v defenzivě i ofenzivě. Každý má jasné instrukce, jak hrát. Výsledky přijdou,“ věří Jakub Křišťan, který dostal při absenci indisponovaného Trávníka poprvé od svého letního přestupu z Teplic šanci v zahajovací jedenáctce.

Proti vítěznému utkání proti Plzni, který ještě vedli jeho asistenti Jan Baránek s Tomášem a Janem Palinkovými, udělal Smetana dvě korekce. Jednu vynucenou, druhou taktickou. Místo Kozáka poslal na hrot Krmenčíka.

„Chtěli jsme mít vpředu hráče, který si umí gólové situace najít a dát branku,“ vysvětloval Smetana.

Vzadu nechal čtyři obránce, na krajích kmitali Doski s Blahútem, jen na lavičce zůstali veteráni Hofmann, Reinberk a Petržela, který jediný dostal v závěru pár minut na hřišti.

„Sestava nebyla jen moje rozhodnutí, ale celého realizáku, který zná tým víc,“ podotkl Smetana, jehož musel Slovácko vykoupit z Ružomberoku.

Hráče poznává za pochodu. Úvodní duel ho nenadchl ani nezklamal. Mrzelo ho, když aktivní nástup vyzněl do ztracena a domácí z ojedinělé akce Boleslavi lacino inkasovali a opustili principy hry.

„Byli jsme hodně roztažení, měli spoustu ztrát, byli nervózní. Ale musím ocenit, že tým se postupně zvedal a vyrovnali jsme z akce, která je jasně daná. Ozi s Michaelem to vyřešili perfektně,“ pochválil centrujícího Kohúta a zakončujícího Krmenčíka. „Celý zápas jsme ale měli problémy s kontrolou hry.“

I proto bod při svém slováckém debutu bral. Další může Smetana přidat ve středeční dohrávce v Olomouci.