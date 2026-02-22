Chance Liga 2025/2026

Kouč Smetana: Kričfaluši je pro mě stoper, na Plavšičovi jsem viděl chuť i kvalitu

Jiří Seidl
  21:21
Po téměř čtyřech letech se trenér Ondřej Smetana vrátil na lavičku fotbalistů Ostravy. Fanoušci čekali, že s ním hned přijde vítězství, že Baník doma porazí Mladou Boleslav a v tabulce ji přeskočí. Jenže duel 23. kola první ligy skončil smírně 0:0.
„Výhra by nám dodala více klidu do dalších dnů, rozhodně i více sebevědomí, ale bez ohledu na výsledek musíme pracovat pořád stejně na systému a způsobu hry,“ prohlásil Ondřej Smetana. „Po třech, čtyřech dnech, co jsme byli spolu, jsme zápas chtěli zvládnout hlavně výsledkově, a samozřejmě i výkonem.“

Smetana podotkl, že pokud jde o obranu, chtěl zůstat u tříobráncového systému, vycházet z důsledné defenzivy, být aktivní. „Věděli jsme, že Boleslav nás bude někdy přečíslovat, což se bohužel potvrdilo. Celkově jsme byli v obraně pasivní, mohli jsme být odvážnější, hlavně po stranách jsme měli soupeře častěji napadat. Neměli jsme odražené míče, prohrávali jsme osobní souboje.“

A co útok?

„Tam jsme po osmi devíti minutách měli dobrou pasáž, šance, z nichž jsme mohli zápas otevřít a trošku se zklidnit. Postupem času na nás padla i nervozita, byli jsme zbrklí s míčem a prohrávali jsme osobní souboje. Chyběla nám lehkost a rychlá práce s míčem, otáčení těžiště hry. Dneska jsme měli ten zápas dotlačit k výhře, urvat ho i trošku na sílu, škaredě, ale zvládnout ho hlavně výsledkově.

Fanoušci Baníku Ostrava během duelu s M. Boleslaví.

Nesvazovala některé hráče nervozita až příliš?
Věřím, že ne. Nás spíš svazovala absence návyků a součinnosti v našem rozestavení. Tříobráncový systém je těžký, je závislý na těch principech, rotacích. Spíše nám chyběla lehkost, dostupování, drajv, jako měl soupeř, který byl pohyblivější a v určitých fázích rychlejší. Musíme být sebevědomější i s míčem, abychom víc vyjížděli a otáčeli hru. A to ničím jiným než kvalitním tréninkem nedoženeme. Nemůžeme čekat, že najednou všichni ožijeme, že začneme být agresivnější, dynamičtější.

V základní sestavě se poprvé v jarní části ligy objevil David Buchta. Co pro něj rozhodlo?
Chtěli jsme sestavu trošku oživit, přinést nové nebo hladové tváře. A i když se snažil, tak na něm byla trochu vidět chybějící herní praxe i sebevědomí. Ale chtěli jsme to do něho dostat.

Po první půli jste ho nahradil Hamidouem Kantém a do středu se částečně přesunul Daniel Holzer. Proč?
Čekali jsme, že Davidovi zápas vyjde víc. Měl tam dobré věci, ale bohužel. Ten poločas mu pomůže do budoucna. I pro něj to byla trošku jiná pozice, byl pod útočníky. Holci měl napadat, zavírat středové hráče a dodat nám rychlost, výbušnost a agresivitu. Nakonec jsme z toho měli jednu z největších šancí. Totéž Matúš Rusnák, po jeho akci jsme si vypracovali gól, i když pak neplatil.

Ostrava - Ml. Boleslav 0:0, při premiéře kouče Smetany gól neplatil, další nepadl

Poprvé letos nastoupil Srdjan Plavšić, jehož jste poslal do hry v 73. minutě. Jak to s ním vypadá?
Vycházel jsem z tréninků. Viděl jsem na něm chuť, pracovitost i tu jeho kvalitu. Nám se v posledních týdnech trošku otevřely nůžky mezi velkou částí týmu a zbytkem, pokud jde o herní praxi a kondici, všichni nejsou v jedné rovině. Je tady hodně hráčů, kteří toho odehráli hodně, a další, kteří dlouho na hřišti nebyli. A to potřebujeme spojit, mít více hráčů připravených. Jeden z úkolů tak je, abychom měli co nejvíce hráčů vytížených a připravených, protože nás čeká ještě moc zápasů. Hrajeme i pohár, což je také jeden z úkolů.

Takže i to byl důvod, že Marek Havran v sobotu hrál za béčko?
Přesně. Měli jsme i alternativu, že by šel do utkání, možná by naši hře dneska pomohl svým sebevědomí a silou s míčem, ale raději jsme ho nechali hrát za béčko, než aby naskočil na pět deset minut. Zvažovali jsme, že do béčka pustíme více hráčů, ale nedovolili jsme si to, abychom měli varianty, kdyby se něco stalo.

Útočníky Abdullahiho Gninga a Václava Jurečku vpředu hodně doplňoval David Buchta. Je varianta, že byste hráli i na tři útočníky?
Ve druhém poločase jsme už hráli s oběma pivoty, protože jsme věděli, že potřebujeme zlepšit přípravnou fázi. Rozestavení tři – čtyři – tři je velmi těžké, tam potřebujete mít návyky na součinnost a principy Michala Kohúta jsme chtěli stáhnout níž, ale Venca Jurečka byl celkově v zápase trošku utopený. Obětovali jsme ho, vím to, ale tohle nebyl zápas, kde bychom je mohli mít oba nahoře. Chtěli jsme tak hrát až po zisku míče, aby spolupracovali, byli blíž u sebe. Venca byl při defenzivě níž, stálo ho to hodně sil, nebyl tolik ve hře, ale to jsme věděli. Bohužel chybějí nám křídla s herní praxí, takže jsme ho dali na ten post.

Ve druhém poločase jste poslal do útoku Jakuba Piru, byť se rozcvičoval i Ladislav Almási. Jak vidíte jeho další působení?
Rozhodoval jsem se, jestli do hry Laco půjde, ale byl po zranění, měl výpadek, tak jsme ukázali na Jakuba Piru. Vypadá dobře v tréninkovém procesu. Původní plán byl, že půjde dřív, ale ve druhém poločase jsme se dostávali do situací a Gning měl obrovskou příležitost, takže jsme ho tam ještě chtěli mít.

Záložník Artur Musák se rozcvičoval už během prvního poločasu, ale nakonec nenastoupil.
Reagovali jsme na výkon mužstva a věděli, že o přestávce do sestavy na jednom postu sáhneme. Jedna z alternativ byla Artur, protože v tréninku vypadal dobře, navíc ho znám. Je na něm vidět, že udělal obrovský posun. Pak jsme se rozhodli dát čerstvého hráče na kraj sestavy a nechat Kohúta s Jirkou Boulou ve středu.

Ostravský Chaluš (vlevo) ve vzdušném souboji se Solomonem Johnem z Mladé Boleslavi.

Ondřeje Kričfalušiho jste nechal na postu stopera, byť může hrát i v záloze. Co vás k tomu vedlo?
Vnímám to téma, ale byl jeden z opěrných bodů týmu. A to se týká i tempa hry, otáčení, vyvezení středem. Nakonec nám vytvořil jednu z největších šancí. Jeho silná stránka je i ve hře s míčem, ale jak se posunoval, kolik situací dohrál i zavřel, v tom má obrovskou kvalitu. Proto ho vidím na středním stoperu. Dnešek to jen prokázal, protože byl jednou z kladnějších stránek týmu. Určitě nám chyběl ve středu David Planka. On by přinesl klid, kvalitu i drzost s míčem, což nám v určitých fázích chybělo.

Jak to vypadá s návratem krajního obránce Vlasije Sinjavského po zranění ramene?
Se svou kvalitou a klidem s míčem nám rozhodně chybí. Co mám zprávy od fyzioterapeutů, tak jeho léčení probíhá dobře, snad do čtrnácti dnů by se mohl zapojit do tréninků.

Vstoupit do diskuse

24. kolo

Kompletní los

23. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 23 2 9 12 14:34 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Aktualizujeme
Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

