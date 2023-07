Vyšší intenzita, víc presinku. Koubek mění Plzeň. Chceme zase do pohárů, říká

A hned příští čtvrtek rozehraje doma druhé předkolo Konferenční ligy s kosovskou Dritou.

„Povinností Viktorie s tak dobrým kádrem je docílit umístění, které pokud možno zaručí evropské poháry,“ prohlásil jedenasedmdesátiletý Koubek na pondělní tiskové konferenci ke startu sezony.

Jeho třetí éra v Plzni, v té druhé na jaře 2015 ozdobená titulem, může začít.

Na soupisce Plzně je 29 jmen Čtyři brankáři, deset obránců, jedenáct záložníků a čtyři útočníci. Tak vypadá aktuální soupiska fotbalové Viktorie Plzeň. V defenzivě nechybí s číslem 40 ani liberijský reprezentant Sampson Dweh, který přišel během přípravy na zkoušku z druholigového Vyškova. „Oba kluby nyní intenzivně dolaďují podobu jeho působení v Plzni,“ uvedl mluvčí Václav Hanzlík.

Změnily se nějak klubové ambice po příchodu nových zahraničních majitelů?

Sportovní cíle se nedají striktně naplánovat. Já chci, abychom hráli dobrý fotbal, který se bude lidem líbit.

V přípravě jste neprohráli, v sedmi zápasech jen jednou remizovali. Je to pro vás dobrý signál?

Určitě je i v přípravě lepší vyhrávat, hráčům to dodává větší chuť a víru v herní systém. Výsledky nepřeceňuji, ale ani nepodceňuji, hlavně v Rakousku jsme narazili na dobré soupeře z druhé bundesligy a dánského šampiona. Ale ostré zápasy jsou něco jiného. V přípravě točíte dvě jedenáctky, často se hraje ve vesnickém prostředí, atmosféra ligového utkání je úplně jiná. Je příjemné, že se nám dařilo. Ale to všechno teď můžeme hodit do koše. Začínáme znovu.

Na soupisce je zatím 29 jmen. Dojde ke zúžení kádru?

My jsme tohle téma nediskutovali. Jako trenér jsem raději, když mám z čeho vybírat. Souvisí to s účastí ve třech soutěžích – čeká nás liga, boj o Evropu a domácí pohár. Počet hráčů je tak akorát. Víme, co přináší, když postupujete do dalších kol pohárů. V tu chvíli to neodehraje jedenáct ani šestnáct hráčů. Potřebujete jich víc.

Na kolika místech v základní sestavě ještě váháte? A kdo z nových tváří v týmu je jí nejblíže?

Konkrétní jména neuslyšíte, nebylo by to vhodné. Otazníky máme na dvou až třech místech, s kolegy o tom intenzivně diskutujeme.

Jak je na tom momentálně tým zdravotně?

V přípravě jsme prožili dva černé dny, kdy jsme přišli o Čiháka a Havla. Naštěstí od té doby vysvitlo sluníčko a všechno je v pořádku.

Obě zranění se týkala defenzivních hráčů. Je možné, že do týmu ještě přijde obránce?

Pokud je mi známo, nic intenzivního se v tomto směru neděje. Ale ve fotbale nevíte, něco se objeví a reagujete. Já razím názor nepanikařit, když se dva hráči zraní. Jsou tu další. A kemp v Rakousku ukázal, že se to dá vzadu složit. Jsou tady Lukáš Hejda, Radim Řezník, Venca Jemelka. Příjemně překvapil Dweh, je v něm potenciál, výborně se jeví mladý Honza Paluska, je tu Robin Hranáč. To všechno je kvalita. Navíc vzadu na beku může zaskočit Honza Sýkora, dokonce i Jhon Mosquera to tam zkusil a každým zápasem byl lepší.

V přípravě se Plzeň jevila velmi ofenzivně. Bude tomu tak i v ostré sezoně?

Pokusil jsem se do mužstva vnést trošku jiný způsob hry, zároveň došlo i k nějaké korekci rozestavení. Když to řeknu stručně: Víc hru zintenzivnit a malinko vysunout výš. Víc presingového a přepínacího obrazu. Ale nejsou to zásadní změny. Rád se vrátím zpět. Bylo tu výborné mužstvo vedené výborným trenérem. A Míša Bílek s kolegy skončil v lize třetí. To je skvělé! Je to místo zajišťující boj o evropské poháry.

Těší vás, že v útoku máte hodně možností, soupeře můžete zaskočit pestrou variabilitou?

Není špatné mít takový balík hráčů. Jsou tam velmi renomovaná jména, hráči se starty za národní mužstvo. Můžu postavit maximálně tři, to je fakt. A máme jich šest, možná sedm. Beru to jako výhodu, že je z čeho vybírat. Tu typologii budeme vztahovat ke konkrétním soupeřům. A samozřejmě bude rozhodovat také zdravotní stav.

Start do ligy je pro vás trochu pikantní. Před osmi lety jste byl právě po remíze v Teplicích z plzeňské lavičky odvolán. A týden na to hostíte Hradec Králové, s nímž jste tady v minulých sezonách odehrál výborné zápasy. Jsou to pro vás i osobní příběhy?

Tou druhou částí otázky jste to zachránil. Teď se soustředím jen na Teplice. Je to velmi dobře vedené mužstvo, bojovné. Jejich asistenti se na nás byli podívat v Rakousku, budou dobře připravení. My budeme chtít hrát svoji hru a nepříjemného soupeře přehrát. Ale určitě to nebude jednoduché utkání. Ani Plzeň, ani Slavia, ani Sparta tam v minulé sezoně nevyhrály! Bude to velmi štiplavý, nepříjemný soupeř.

Hned další týden vstoupíte do bojů o Konferenční ligu. Už máte dost informací o kosovské Dritě?

Těžko se shání, není to jednoduché. Ale něco z jejich přípravy někde v Bulharsku už jsem viděl, nicméně pak do týmu přišli ještě další hráči. Jsou velmi dobře organizovaní, defenzivně naštelovaní a hrají na brejky. A musím říci, že ta pečlivá organizace defenzivy mě až překvapila.