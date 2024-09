Silná Slavia, evropská. Plzeňský trenér Koubek o porážce i střídání brankáře

V minulé sezoně Plzeň slávisty dvakrát v základní části porazila, sebrala jí šest bodů, které jí v těsném souboji o titul se Spartou zásadně chyběly. „Loni jsme tady vyhráli, protože Slavie takhle nehrála. Dneska to byla jiná Slavia. Navázala na zápas proti Lille v kvalifikaci o Ligu mistrů, hrála v tomhle módu,“ zdůraznil Koubek.

Byla Slavia opravdu tak silná, že jste víc dělat nemohli?

Byla silná, o tom není pochyb. Ale taky jsme v úvodu zápasu podlehli mentálně. Na hráčích především v zadních pozicích bylo vidět, že dělají chyby, že to nezvládají. Dělali vylomeniny, nechci jmenovat. Ta nervozita byla vidět a Slavia to vycítila.

Brzy jste inkasovali, pak jste se do zápasu vrátili. Souhlasíte?

Ano, měli jsme slibné situace, především Jirka. Ale co mi vadilo, že jsme Slavii pouštěli velmi lacině, po nekvalitním řešení situací do brejků. Doslova jsme jim balon namazali. Než jsme dostali druhý gól v poslední minutě, tak jsme poločas hráli solidně.

Druhý gól padl z penalty, kterou zavinil po své chybě brankář Tvrdoň.

Penalta po střele, která byla chytatelná. Byl to zlom, mužstvo bylo opařené a Slavia nás ještě do přestávky dorazila třetím gólem. Doplatili jsme na menší mentální odolnost, podlehli jsme fyzickému tlaku, který Slavie vytvářela. A my jsme jí to usnadnili. V kabině jsme si řekli, že druhý poločas neprohrajeme. To se povedlo.

V kabině jste už nechal nejistého a chybujícího brankáře Tvrdoně. Bylo to pro vás těžké rozhodnutí?

Říkal jsem, že na některých hráčích byla vidět citelná nervozita a Marián mezi ně patřil. Střídáním jsem mu chtěl pomoct, z lehké střely Provoda by neměla být penalta. Viděl jsem, že tam je nejistota. Martin Jedlička taky čeká na šanci, byl delší čas nemocný. Marián se chytil, ale teď přišel čas dát šanci Jedličkovi. Mimochodem, v druhém poločase chytal výborně.

Nezvažoval jste, že Jedličku nasadíte už od začátku?

Ne, nebyl důvod. Marián měl sérii, kdy nám hodně pomohl, chytal výborně. Za šest sedm zápasů udělal jednu chybu v Liberci. Naposled s Olomoucí chytal velmi dobře.

Dělala vám problémy i výšková převaha Slavie?

Jsou to habáni. Měli jsme s tím problémy, s tím bude mít problémy každý. Slavia je pro mě mužstvo, které v Evropské lize udělá velký výsledek.

Slavia v Razgradu i vy ve Frankfurtu do Evropské lize vstoupíte příští týden. Poslouží vám porážku v Edenu jako varování a poučení?

No jistě. Tušíme, že to tam bude na levelu absolutní evropské intenzity jako dnes ukázala Slavia. Předvedla nám, co nás tam čeká.