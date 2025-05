Jak se, trenére, cítíte?

Mrzutě. Nechali jsme si body vyrazit z ruky. Vypadalo to už nadějně. Ale pod fyzickým tlakem Slavie jsme udělali příliš hrubých chyb, kterých se přitom dalo vyvarovat. Například před druhou brankou vystoupí na jednoho hráče dva stopeři, stačil by jeden. Při třetí brance jsme podlehli důrazu po autu, tam jsme zápas ztratili. Je to škoda, zbytečné.

Co přesně jste v defenzivě nezvládali?

Ve vzduchu jsme byli špatní, prohrávali jsme dlouhé balony. Rozhoduje se v boxu, máme menší hráče a každá standardka Slavie byla nebezpečná.

Kde se utkání zlomilo?

Klíčových momentů bylo víc. Kdyby Vydra dal hned po snížení na čtyři dva, asi by to bylo jiné. Ale jak jsem říkal, měli jsme problémy s agresivitou ofenzivních hráčů soupeře. S tím má tady problémy každý, tlak na obránce je enormní. Není jednoduché tomu čelit, slávisti jsou bijci.

Byl problém i ve středu pole, kde Kalvach s Červem nebyli tolik ve hře?

Takhle bych to neviděl. Ano, měli to těžké. Moses je rafan, těžký protivník. Zafeiris taky. Tam je to souboj dva na dva, tam úplně propad nevidím. Taky jsme chtěli balony dostávat rychle na naše útočné hráče a ne držet míč ve středu pole pod jejich tlakem.

Fotbalisté Plzně se radují z trefy proti Slavii.

Pokud byste vedení udrželi, výrazně byste se přiblížili k druhé příčce. Jak to vidíte dál?

Porážkou jsme si to zkomplikovali. Ztratili jsme všechny body, minimálně remízu jsme si odvézt měli. Cestu za druhým místem jsme si ztížili. Baník se asi přiblíží a rozhodovat se bude příští týden u nás v Plzni.

Potěšilo vás aspoň, jaký zápas jste v Praze sehráli?

Bylo to atraktivní utkání, skutečně reklama na fotbal. My chceme hrát dopředu a někdy to máme vzadu otevřené. V ofenzivě jsme byli schopní dostat Slavii do úzkých.