Zkušený 73letý trenér v černé jarní bundě naklusal pod tribunu a nadšenému davu pokynul. Navzdory tomu, že má na levé tváři modřinu po druhé zubní operaci, která mu zprotivila poslední týdny.

Však i proto se oddálila schůzka s klubový šéfem Adolfem Šádkem, na které by se mělo jednat, jestli bude Koubek v Plzni pokračovat: „Nebyla zatím nálada. Ale uvažuju nad tím. Uvažuju.“

Další ligový triumf nad Spartou by k prodloužení smlouvy mohl pomoct.

Devět bodů proti Spartě v jedné sezoně. To je paráda, co?

Vzhledem k tomu, že jsme druzí a máme před Spartou šestibodový náskok, hraje to v matematice výraznou roli. Každopádně náš výkon byl skvělý. Diametrálně odlišný než ve středu, kdy jsme se Spartou vypadli v semifinále poháru.

Zareagoval jste zásadně. Postavil jiné stopery a do útoku hbitého Prince Adua místo statného Durosinmiho.

V první řadě se Adu uzdravil a potrénoval. Dlouhodobě totiž nebyl fit. Vleklo se to s ním, proto měl slabý tréninkový proces a uvadal. Potřeboval se stabilizovat a minimálně čtrnáct dní pořádně potrénovat, což se stalo, takže nebyl důvod ho nepostavit. A ano, dali jsme do sestavy jinou typologii hráčů než ve středu. Tři rychlé hráče dopředu. Byl to tah, který vyšel.

To tedy máte pravdu.

Naši porážku v semifinále jsme si hluboce analyzovali. Sám jsem ten zápas viděl třikrát. První předpoklad, jak to neopakovat, spočíval ve fyzické složce. Bylo potřeba ji rapidně zlepšit. Presing, represing, dostupování, intenzita. Musím říct, že u videa jsem byl k hráčům hodně důrazný.

Co lehká změna rozestavení?

To byl druhý faktor. Na základě analýzy jsme chtěli třemi hroty narušit sparťanskou rozehrávku. Aby na Ševínského právě Adu zatlačil. On je technický, rychlý, v soubojích dobrý, hodně toho ustojí, je nevyzpytatelný. Tam měl soupeř problémy. A taky jsme změnili stopery, což vyšlo. Havel s Paluskou jsou rychlí a dostatečně eliminovali sparťanské desítky.

Tradiční stoperská dvojice Markovič - Jemelka nehrála.

Markovič se pere se zraněním, které mu sice nebrání, aby hrál, ale je limitující. Venca Jemelka má taky problémy. Ve středečním poháru jsme chtěli dát dohromady silnou trojku, která odehrála Evropu, ale nevyšlo to. Tentokrát jsme se domluvili, že ti dva vysadí, potřebují si odpočinout. Havel s Paluskou dostali přednost a vůči sparťanskému trojzubci se chovali správně. Zvlášť Paluska mi dělá radost. Jeho výkony - až na situaci, kdy proti Bohemce namazal Mosquerovi - jsou bezchybné. Hlavně je konstruktivní s míčem, což se u stopera cení.

Před poločasem jste musel řešit zásadní problém v brance. Martin Jedlička dostal naloženo od Vitíka a řekl si o střídání. Na konci chodil o berlích.

Je to velký koňar a uvidíme, jak to bude vážné. Jestli náhodou není poškozený sval. Budeme optimisty.

Nebyl jste neklidný, když musel do branky Baier? Nedávno na Bohemce udělal velký kiks.

Ten gól nemůže můj názor změnit. Znám Viktorovu výkonnost. Proto jsem mu říkal, než šel na hřiště: Hrál jsi už v jiných arénách, třeba v Záhřebu, tak dělej svou práci tak, jak ji umíš. Vůbec jsem nepanikařil. Navíc Sparta ho vůbec neprověřila.

No právě. Nechtěl jste z toho vyšší vítězství?

Kdybych byl maximalista, tak ano. Brankáře Vindahla musím pochválit, chytil tři jasné šance. Každopádně rozhodující jsou tři body a ty máme my.

Důležitý krok ke druhému místu?

Slovo krok je správné. Pořád se hraje o dvanáct bodů. Když se teď zastavíme, soupeři ten náskok zlikvidují. To nesmíme dopustit. Ale souhlasím, že minibreak máme.

A taky pifku na Spartu. Takového vás neznám, abyste reagoval na každé sparťanské gesto a slovo.

To byla moje reakce na předešlé zápasy.

A bavilo vás to?

Ne. Byla to součást strategie.

Příště hrajete na Slavii, která už má titul. Může to být výhoda?

To si nemyslím. Slavia nás určitě bude chtít porazit, s titulem v kapse bude uvolněnější. Určitě nás nečeká nic lehkého.