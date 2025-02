Koubek: Slavia lize dominuje, titul je na 99 procent její. My máme jinou filozofii i cíle

Až potom se třiasedmdesátiletý trenér pustil do hodnocení zápasu, který v neděli večer Viktorii ve Štruncových sadech nevyšel. Prohrála ho 1:3 a zdálo se, jako by rozjeté Slavii neměla energii čelit.

„Pozor, s tím nesouhlasím,“ zamračil se zkušený kouč při jedné z novinářských otázek. „Do hry jsme poslali čerstvé kluky, v závěru jsme hráli vabank a měli i převahu. Kdybychom měli těžké nohy, jak naznačujete, nemohli bychom si přece převahu vytvořit.“

Rozhodl tedy vstup do zápasu, kdy jste ihned inkasovali? Po přestávce se navíc opakovalo totéž.

Všechny góly byly z mého pohledu strašně laciné. Podobné zápasy rozhodují detaily, které šly bohužel proti nám.

Můžete to rozvést?

U prvního gólu nejdřív prohrajeme souboj, pak se míč odrazí do kroku Douděrovi, který to udělal dobře. Nahrál z první a návrat našich stoperů byl pomalý. Trochu zamrzli, zatímco Tomáš Chorý reagoval pohotově. Tomu se dalo čelit.

Co druhý gól?

Nešťastný zákrok Vašulína, ruka, choval se v té situaci blbě. Hlídal si víc souboj s Ogbuem než míč, zvoral to. Já bych ale ještě chtěl zmínit standardku, která tomu všemu předcházela. Zákrok padesát na padesát, budiž, ale v kontextu řízení zápasu od pana rozhodčího trochu zbytečné. Třetí gól jsme pak dostali ze standardky rovnou.

Brankář Slavie Jindřich Staněk (vlevo) rozehrává přes padajícího Daniela Vašulína z Plzně.

Takže zklamání?

Samozřejmě, ale mužstvo jinak pochválím. Bojovalo, pracovalo, jen detaily v klíčových momentech jsme bohužel nezvládli.

Dva góly dal útočník Chorý, váš bývalý hráč. Do Plzně se jako soupeř vrátil poprvé po svém letním odchodu. Bylo to pro vás téma?

My takové věci neřešíme. Tomáš tady odvedl obrovský kus práce, je to přítel všech hráčů. Řešili jsme jenom to, jak ho uhlídat, negativní hecování nebo něco podobného neproběhlo, do naší kabiny takové věci nepatří.

Podepsalo se na vašem výkonu, že jste museli přeskládat de facto celou defenzivu? Vypadl vykartovaný Jemelka, Dweh šel místo něj doleva, Markovič doprava, uprostřed Hejda.

Jakmile se pevná struktura naruší, projevit se to může.

V závěru jste vzadu přešli do čtyřky, nezvažovali jste to dřív?

Nezvažovali, udělali jsme to kolem osmdesáté minuty, kdy jsme chtěli ještě něco změnit, zkusit soupeře něčím rozhodit, překvapit. Zároveň jsem ale neměl pocit, že bychom v původním rozestavení neměli šanci s utkáním něco udělat.

Bylo ve hře, že byste od začátku nastoupili i s útočníkem Durosinmim, který se postupně vrací po dlouhém zranění?

V žádném případě. Riskovali bychom jeho zdraví. Pro něj je aktuálně pětapadesát minut jako pro ostatní devadesát. Po roce a půl a operaci obou kolen prostě nemůže hrát anglické týdny. Sám si řekl, že není schopen začít.

Ve zbytku sezony se budete soustředit na udržení druhé příčky?

Tabulka to jasně ukazuje, my, Spart a Baník. Je tam dost těsno. Slavia je v české lize dominant, hlavně způsobem hry, kterému se těžko čelí. Atletika, důraz, presink a represink, nakopávané a odražené míče, rychlí hráči, kteří si za vítězstvím tvrdě jdou. Tím vším ligu válcují, naší filozofií je trošičku jiný způsob hry.

Stejně tak slávisté vynikají pevnou defenzivou, v třiadvaceti zápasech dostali jen osm branek.

Mají tam opravdu skvělé hráče a každý se do nich těžko odstává. Bylo to vidět i na úrovni Evropy, kde sice třeba nevítězili, ale soupeři toho proti nim taky moc neměli. Vzadu jsou vážně dominantní a pak mají hráče, jako je Tomáš Chorý, které dovedou efektivně využít. Nechci už víc hodnotit Slavii, takže řeknu jediné: její způsob hry je maximálně účelný a skvělý vzhledem k typologii hráčů, kterou má. Proto si jde pro titul.