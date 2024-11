Tuhle šanci musíme využít. Koubek o ztrátě soupeřů a velké vůli po výhře

Jak těžké bylo v Hradci vyhrát a tuhle šanci využít?

Bylo to těžké, ale tým podal dobrý výkon. Hradec je bojovný, dobře brání a těžko se proti nim prosazuje. V prvním poločase jsme dominovali kombinačně, ale jednou jsme zbytečně ztratili míč a málem jsme za to zaplatili. Ve druhé půli jsme byli přímočařejší a tlačili se do zakončení, což na takovém terénu bylo klíčové. Viděl jsem v týmu velkou vůli po vítězství a odhodlání, což nakonec rozhodlo.

V prvním poločase jste gól nedali, co jste říkali hráčům o přestávce?

Hlavně jsme chtěli častěji střílet a být důraznější v pokutovém území. V prvním poločase jsme měli převahu na míči, ale chyběla koncovka. Otevřenější hra však ale nese riziko protiútoků soupeře, což jsme museli mít na paměti.

Mohli jste být klidnější, kdybyste na začátku druhého poločasu vstřelili gól, šance jste měli velké.

Ano a tyhle šance proměňovat musíme. Zbytečně jsme v zakončení váhali.

Hlavně Vašulínova byla obrovská, co jste tomu říkal?

Na druhou stranu, měli jsme i štěstí, když soupeř trefil tyč. V závěru jsme se trochu zatáhli, což soupeři umožnilo vytvořit tlak, ale obrana si s tím poradila.

V zápase dnes chyběl Prince Adu. Proč?

Ano, bohužel si musí vyřídit povolení k pobytu, což není otázka dnů. Hodně nám chyběl nám, neměli jsme moc možností v útoku.

Máte za sebou polovinu základní části, jste v tabulce druzí. Jak to hodnotíte?

Zatím jsme spokojení, ale víme, co nás čeká. Sedm zápasů za 21 dní, včetně evropských, je masakr. Tohle tempo může způsobit útlum, zůstat dlouho v topu není jednoduché. Jsme rádi za současnou pozici, ale musíme být realisté.

Je druhé místo vaším cílem?

Vždy máme ty nejvyšší cíle. Nicméně druhé místo je letos mimořádně cenné, protože zaručuje minimálně přímý postup do Evropské ligy. Slavia je momentálně válec, mašina, body neztrácí, ale my budeme bojovat o co nejlepší umístění.