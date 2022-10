Neregulérní gól Sparty. Nepochopitelné, už mě to nebaví, zlobil se hradecký kouč

O verdiktech sudích hradecký trenér nejdřív mluvit nechtěl.

„Pokusím se zachovat dekorum. Hlavní příčina naší porážky na Spartě je, že jsme nedali spoustu vyložených šancí. Tolik si jich tady nikdo nevytvořil, takže výborný výkon Hradce. Když se podíváme na předchozí zápasy Sparty, tak jejich soupeři tady sotva přelezli polovinu hřiště. Nedali jsme čtyři pět gólů, tady je příčina. Pak ať si rozhodčí dělají, co chtějí. Tečka,“ prohlásil Koubek.

Hradec Králové na Spartě vedl brankou Kubaly ze třinácté minuty, do poločasu mohl dát další dva tři góly a domácí od 29. minuty hráli bez vyloučeného Čvančary.

Po přestávce po rohu vyrovnal Sörensen, poté se po další standardce prosadil Kuchta svým prvním gólem za Spartu. Než k němu míč doputoval, na centr Höjera skákal kapitán Krejčí a zdálo se, že minimálně vlasy míč tečoval. Pokud centr skutečně prodloužil, Kuchta byl v ofsajdu.

„Nechtěl jsem o tom mluvit, ale když se na to ptáte. Neregulérní gól. V předchozím zápase s Baníkem otočený roh, z které taky padl gól. Teď znovu,“ řekl Koubek.

„Neuhlídali jsme standardku. Ale jestliže Krejčí prodlužuje balon, tak je ofsajd. Tím všechny zmátl a za ním Kuchta dává gól. Za tohle se na své hráče nezlobím,“ zdůraznil hradecký kouč.

Videoasistent Václav Štěrba, který v první půli doporučil změnu verdiktu a zasadil se o vyloučení Čvančary, druhý sparťanský gól dlouho zkoumal.

„Řešilo se, jestli Krejčí míč tečoval. Abych řekl pravdu, na hřišti jsem neviděl, že by se míče dotkl. Video situaci zkoumalo dlouho a nemělo absolutně průkazný záběr, z kterého by teč potvrdili. Osobně jsem se Krejčího dvakrát ptal, tvrdil mi a přísahal, že míč nehrál. Pro mě těžká situace, kterou jsem z hrací plochy neuměl posoudit, ale video rozhodlo, že branka byla regulérní,“ řekl v rozhovoru pro O2 TV sudí Nehasil.

„To tedy nevím, co měli za záběry. To se v naší lize řeší pořád. Krejčí míč jasně tečoval, Kuchta byl v ofsajdu a gól neměl platit. To nic nemění na tom, že jsme si to tady měli uhrát sami. Ale tohle rozhodnutí nechápu,“ poznamenal hradecký kapitán Petr Kodeš.

„Všichni to vidí, on ne. Je to nepochopitelné, ten člověk se zmýlil. Selský rozum to vidí, on ne. Mě už to nebaví, cítím hořkost,“ pronesl hradecký trenér.

„Sporná situace. Viděl jsem to tak, že Láďa Krejčí míč netečoval, maximálně tak Harazim za ním,“ tvrdil Kuchta.

Sparta vedla 2:1, Hradec měl i s osmiminutovým nastavením přes čtyřicet minut času na obrat. V 72. minutě však přišel o početní výhodu, hlavní rozhodčí vyloučil Smrže za tvrdý skluz na Daňka.

„To v žádném případě není červená karta. Podle charakteru zákroku žlutá,“ řekl Koubek.