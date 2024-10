Plzeňský kouč Koubek: Jsem vyšťavený, pro mě to byl vyčerpávající zápas

Mluvil až překotně. Usmíval se. Jeho tým zvítězil, byť méně držel míč (41:59 procentům) i méně střílel (9:19)...

„Tak to v dnešním fotbale bývá. Ale my jsme nepřijeli držet míč, taktiku jsme měli postavenou na rychlém přechodu do útoku, což nám vyšlo,“ pochvaloval si Miroslav Koubek. „Navíc pokud máte méně střel a jste tak efektivní, k tomu nám jeden gól neuznali, je to fajnové zjištění.“

Nečekal jste přece jen větší drama?

Pocitově je to kupa dramatu. Jsem vyšťavený. Z hlediska emocí to v ani jedné chvíli nebylo rozhodnuté. Baník si šance vytvořil až v závěru, jinak jich moc neměl. Do té doby jsme utkání měli pod kontrolou. Ale jako trenér vždy předvídáte to nejhorší, pořád jste na špičkách. Ve střehu. Pro mě to byl vyčerpávající zápas.

Opravdu?

Baník je těžký soupeř. Udělal pokrok, my jsme z toho utkání měli respekt. Toužili jsme po výhře, abychom se i matematicky dostali do klidnějších vod, protože konkurence nám dýchá na záda. Není jednoduché tady vyhrát. Pro nás to je velký úspěch.

Dva góly dal Prince Adu. Jeho výkony jsou pořád lepší, souhlasíte?

Pracujeme s ním denně, každý týden se posouvá. Začíná vnímat naše požadavky co se týče jiné fáze než jenom individuální – musí víc spolupracovat, podílet se na presinku. Dělá pokroky. Umí udeřit a je muž okamžiku. Z mého pohledu hrát výborně i Vydra. Ale nebyla to jen otázka těch dvou. Byly tam hezké kombinační akce, to se mi líbilo.

A co říkáte tomu, jak Milan Havel pokryl Ewertona?

Tušili jsme, že Baník bude hrát buď v rozestavení, v jakém nastoupil, anebo že to v průběhu zápasu může změnit, prostřídat, takže jsme měli dvě metodiky, jak jejich rozestavení krýt.

Potrestaného Lukáše Červa nahradil mladý Alexandr Sojka. Obstál?

Alexandr nemá takovou výbušnost, ale je to největší vytrvalec v našem mužstvu, podle čísel naběhá až třináct kilometrů. Pohybuje se v prostorech, kde má. Používáme ho v těžkých zápasech, že vyztuží zálohu, hrál v Budějovicích, ve Frankfurtu.... Je to kluk, který se chytá. Byl v Táborsku, ale v letní přípravě se nám líbil, tak jsme mu tu šanci dali. Rezervu má v soubojích, ale jeho penzum je nadstandardní.

Jeden gól kvůli ofsajdu vám sudí neuznal, ten Erika Jirky na 1:3 po dlouhém zkoumání už ano. Jak jste to prožíval?

Věděli jsme, že se jedná o těsné situace. U té první říkali kluci u laptopu, že to je hraniční. U druhého si byli jistí, že ofsajd není. Trvá to ale dlouho, ta technika asi není tak rychlá jako v přenosech z velkých soutěží, tam je to raz dva. Jestli vezmou pravítko, nebo zmáčknout knoflík? Já nevím.

Výborně jste bránili. Dá se říct, že vaši obranu drží Václav Jemelka, který byl bezchybný?

Bezchybný není nikdy, s Prekopem tam pár soubojů prohrál, ještě se nechal obrat. Ale celkově je to hráč, který si drží stabilní výkonnost, je to zkušený stoper, výborná levá noha na trojku. Je to kluk, kterého máte rád. Pracovitý, loajální, taktický dobrý, vnímavý, na vrcholu.

Čekal jste, že Baník hned o přestávce udělá nějaké změny v sestavě?

Nečekal jsem to. Myslím si, že hráli dobře i první poločas. Pavel Hapal udělal kus práce, mohl i vyhrát. Nás se drželo i štěstíčko, mohli jsme i prohrát. Baník hraje za Pavla Hapala dobrý fotbal, čím dál lepší, mužstvo se posouvá, hráči se posouvají. Není pochyb, že nastal progres.